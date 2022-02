Le puntate de 'Il Paradiso delle Signore' stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nella giornata di mercoledì 23 febbraio, ci saranno alcune novità e colpi di scena per i protagonisti della fiction. Infatti, Irene scoprirà che Rocco ha una nuova fidanzata e non saprà se dirlo a Maria. Nel frattempo, la sarta riceverà un telegramma dal fidanzato, pensando che vada tutto bene. Inoltre, Gemma sarà gelosa di Stefania, dopo che sentirà Marco farle dei complimenti, mentre Adelaide tornerà a Villa Guarnieri.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 23/2: Irene scopre che Rocco ha una nuova fidanzata

Rocco si è trasferito a Roma da alcuni mesi per intraprendere la carriera di ciclista professionista. Nelle ultime puntate andate in onda sul piccolo schermo, l'ex magazziniere del Paradiso è stato poco presente nei confronti di Maria e, per giorni interi, non ha telefonato alla sua fidanzata. Nell'episodio in onda mercoledì 23 febbraio, Irene scoprirà che il cugino di Salvatore avrà una nuova fidanzata e non saprà come comportarsi. Infatti, la Venere sarà indecisa sul da farsi, ovvero se dire o meno alla sua amica quanto ha scoperto.

Il Paradiso delle signore: Maria pensa che vada tutto bene con Rocco, Irene non sa cosa fare

Nel frattempo, Maria continuerà a sognare il matrimonio con Rocco. A tal proposito, nelle ultime settimane, nonostante l'assenza del futuro marito e le poche attenzioni ricevute, la sarta del Paradiso ha continuato a sperare nel lieto fine per lei e il suo compagno.

Intanto, Puglisi continuerà ad essere ignara di quanto accadrà a sua insaputa, a differenza di Irene, che vivrà un momento di confusione, non sapendo cosa sia più giusto fare. Se da un lato Maria riceverà un telegramma dal ciclista, nel quale troverà parole per lei rassicuranti, Cipriani, che sarà al corrente della verità, non riuscirà a venire a capo della situazione e non saprà se mettere la sua amica di fronte alla realtà.

Il Paradiso delle signore, puntata 23/2: Gemma è gelosa di Stefania

Nella puntata del 23 febbraio, inoltre, ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali di Gemma. Le anticipazioni rivelano che Marco si complimenterà con Stefania: purtroppo, però, la figlia di Veronica sentirà gli elogi che il suo fidanzato farà alla sorellastra. A quel punto, Zanatta sarà gelosa della giornalista. Nel frattempo, ci sarà un colpo di scena, perché Adelaide tornerà a Milano, facendo rientro a Villa Guarnieri. La contessa, però, sarà ignara di quanto accaduto durante la sua assenza in quanto non al corrente del flirt che Flora e Umberto hanno avuto quando era lontana da casa. Non resta che attendere le prossime puntate de 'Il Paradiso delle signore' per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction di Rai 1.