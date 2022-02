La serie televisiva dal titolo Il Paradiso delle signore, giunta alla sesta stagione, prosegue la sua consueta messa in onda dal lunedì al venerdì.

Gli spoiler sull’episodio in programmazione su Rai 1 il 2 marzo 2022 dalle ore 15:55 circa, annunciano che sarà imminente il lieto fine per una delle coppie dello sceneggiato. Si tratta di Tina Amato (Neva Leoni) e Sandro Recalcati (Luca Capuano), che dopo aver ritrovato la loro intesa - anche per merito della collaborazione di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) - si prepareranno ad andarsene nuovamente via dal capoluogo lombardo per tornare a Londra.

Il Paradiso delle signore, spoiler del 2 marzo: Vittorio organizza una festa a sorpresa per Tina e Sandro

Nel corso della 118^ puntata, che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai mercoledì 2 marzo, per cominciare i riflettori saranno puntati su Flora (Lucrezia Massari), che domanderà a Umberto (Roberto Farnesi) se ha preso una decisione riguardo alla scioccante novità che riguarda le quote del grande magazzino, dopo essere stato messo alle strette da Dante (Luca Bastianello). Nello specifico la stilista vorrà sapere dal commendatore se è intenzionato a dire al genero Vittorio di essere costretto a cedere le sue azioni a Romagnoli.

Nel contempo le commesse del Paradiso non saranno in grado di sollevare il pessimo umore di Maria (Chiara Russo), parecchio affranta dopo aver appreso del tradimento del suo promesso sposo Rocco (Giancarlo Commare) durante la permanenza a Roma.

A proposito degli Amato ci sarà pure una svolta positiva, poiché mancherà poco per salutare Tina e Sandro: i due coniugi dopo la recente riconciliazione saranno decisi a ritornare a vivere a Londra. Vittorio sarà contento di vedere il discografico e la giovane cantante sereni, così organizzerà una festa a sorpresa in vista della loro partenza per salutarli come meritano.

Anna non è del tutto sincera con Salvatore, Dante pronto a vendicarsi di Vittorio

Intanto Anna (Giulia Vecchio) non sarà del tutto sincera con il fidanzato Salvatore (Emanuel Caserio), visto che per il momento preferirà non fargli sapere che sua figlia Irene non ha accolto bene la sua richiesta di trasferirsi a Milano con lei.

Per terminare Dante continuerà a darsi da fare per portare a termine la sua vendetta contro Vittorio visto che non vedrà l’ora di fargliela pagare: Conti ovviamente non saprà ancora nulla del ricatto che Romagnoli sta mettendo in atto verso Umberto.