Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum capirà che Yeşim le ha teso una trappola con l'intento di farla litigare con sua madre Güzide. La ragazza arriverà a questa conclusione grazie all'aiuto di Sezai e deciderà di avvertire il padre su ciò che sta architettando la compagna. Tuttavia, Tarik non sarà del tutto convinto della colpevolezza di Yeşim.

Oylum confida a Sezai i suoi problemi con Güzide

Oylum avrà un incontro con Sezai, in cui la ragazza gli racconterà il brutto periodo che sta affrontando con la madre. Le due non si parlano e il loro rapporto si è incrinato da quando Oylum ha scoperto che, il giorno che ha avuto l'incidente stradale, la madre ha trattato male Yeşim.

A dirglielo è stata un'infermiera dell'ospedale, che ha confermato la cosa davanti a Tarik, che le ha anche chiesto di testimoniare contro Güzide.

Oylum racconterà a Sezai tutto quello che è successo e lui inizierà ad avere i primi dubbi, dicendo a Oylum che la madre non ha fatto nulla del genere in ospedale: è stata Yeşim a chiuderle la porta in faccia e a impedirle di vedere la figlia. Sezai, però, non vorrà subito andare contro Yeşim, così chiederà a Oylum se si ricorda il nome dell'infermiera, così andranno insieme in ospedale per parlarle.

Oylum scopre la trappola di Yeşim e capisce che l'ha ingannata

Dopo aver chiesto alla guardia di turno se l'infermiera è presente, quest'ultima verrà convocata all'ingresso dell'ospedale.

Oylum resterà turbata quando la vedrà, perché è totalmente un'altra persona, non è quella che è entrata nella sua camera e le ha raccontato quelle brutte cose sulla madre.

Sezai capirà che Yeşim sta solo tendendo una trappola alla ragazza, giusto per il gusto di farla litigare con la madre. Oylum vorrà mettere in guardia il padre in merito a quello che sta succedendo.

Oylum affronta Tarik: 'Stai per sposare il diavolo', ma lui è dubbioso sulla trappola di Yeşim

"Papà, ti rendi conto che stai per sposare il diavolo?", dirà Oylum, facendo arrabbiare Tarik, che le dirà subito di non rivolgersi alla sua compagna in questo modo. "Papà, oggi sono andata in ospedale a parlare con l'infermiera, ma era una persona completamente diversa.

Non è la stessa Rana Ergüder, con cui ho parlato quel giorno nella mia stanza d'ospedale", dirà Oylum, ma Tarik non riuscirà a capire dove vuole arrivare la figlia.

"Yeşim mi ha teso una trappola, ha assunto una finta infermiera solo per calunniare mia madre", confesserà Oylum, ma il padre le dirà di smetterla di dire sciocchezze: anche lui ha parlato con quell'infermiera e le ha detto le stesse cose su Güzide. "Papà, questa donna ti ha teso una trappola e ti ha ingannato, ha pagato questa donna anche per parlare con te", continuerà a ribadire Oylum e Tarik inizierà ad avere dei dubbi.