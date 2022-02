Manca poco al termine della seconda stagione di Màkari, la popolare serie di Rai 1 basata sui romanzi del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri. Nelle puntate inedite della fiction, in onda dal 7 al 21 Febbraio alle 21:25, il pubblico ritrova il protagonista Saverio Lamanna alle prese con tre nuovi gialli da risolvere sullo sfondo dell'affascinante scenario trapanese. Al suo fianco ci sono ancora il fidato Piccionello e la fidanzata Suleima. Nella terza e ultima puntata il protagonista indagherà sulla morte del capo della fidanzata, rinvenuto morto ai piedi di un'altura.

Mentre tutti, compresa la polizia, crederanno sia stato un incidente, Saverio sarà convinto che si tratti di un omicidio.

Màkari 2: riassunto prima e seconda puntata del 7 e 14 febbraio

Al termine della prima stagione di Makari i telespettatori hanno lasciato Saverio Lamanna (Claudio Gioè), il giornalista reinventatosi scrittore e investigatore, deciso a rimanere nel borgo trapanese per continuare la sua attività di romanziere, accanto all'amico Piccionello (Domenico Centamore). Nella seconda stagione, composta da tre puntate (in onda il 7, 14 e 21 febbraio), il protagonista continua a vestire i panni dell'investigatore, mentre Suleima (Ester Pantano), andata a Milano per lavoro, torna in Sicilia, accompagnata dal suo affascinante capo, Teodoro Bettini (Andrea Bosca).

Nella prima puntata "Il delitto di Kolimbetra", ambientata nella Valle dei Templi di Agrigento, Saverio risolve il caso dell'omicidio di un esperto archeologo, il professore Demetrio Alù. Nel secondo appuntamento, "Il lato fragile", Lamanna accetta di andare ad un convegno sulla lotta alla criminalità organizzata. Durante l'evento, il giornalista Alberto Triassi viene misteriosamente assassinato e il protagonista inizia ad indagare.

Anticipazioni di Màkari, terza e ultima puntata 21 febbraio: rinvenuto il cadavere di Bettini

La terza ed ultima puntata di Makari 2 andrà in onda il 21 febbraio 2022 a partire dalle 21:25 su Rai 1 e avrà come titolo "Il lusso della giovinezza". Secondo le anticipazioni rilasciate online, la trama prenderà il via da un triste evento che riguarderà da vicino Suleima.

Teodoro Bettini, capo della giovane, sparirà per diverse ore fino a quando verrà rinvenuto cadavere alle pendici di un’altura, dalla quale si presupporrà sia accidentalmente precipitato. Saverio accorrerà per stare vicino alla fidanzata e, nel frattempo, inizierà a sospettare che l'uomo in realtà sia stato ucciso. Perciò, mentre la polizia sembrerà decisa ad archiviare il caso come un tragico e sfortunato incidente, lo scrittore si getterà a capofitto nell'indagine.