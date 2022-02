Nell’appuntamento del Grande Fratello Vip di lunedì 14 febbraio 2022, Alex Belli è rientrato in casa, sconvolgendo nuovamente gli equilibri. Nella casa l’attore è entrato per avere un confronto e fare chiarezza con sua moglie Delia e chiarire la sua posizione nei confronti di Soleil. Inutile dire che Sorge, sentendosi nuovamente tirata in ballo in questa storia, ha iniziato ad avere paura e ha cercato confronto in Jessica Selassié.

GF Vip, Soleil confessa di provare ansia a causa di Alex

Il Grande Fratello Vip va in onda da settembre e ormai da mesi non si fa altro che parlare del triangolo amoroso tra Alex, Soleil e Delia.

Tuttavia, ancora una volta, Alfonso Signorini ha fatto entrare in casa l’attore per chiarire nuovamente con la sua compagna Delia e porre fine a questa storia che ha ormai appassionato quasi tutti. Ad ogni modo dentro la casa del Grande Fratello vive anche Soleil, motivo della quasi rottura del rapporto tra Duran e Belli. I due, si sono prima confrontati da soli e la influencer sembrava molto serena nel rivederlo, per poi, dopo la puntata, crollare e confessare a Jessica tutte le sue paure. Mentre si trovava con la principessa Selassiè, Soleil ha ammesso: ”La cosa che attualmente mi viene più naturale fare, è cercare di farli riappacificare. Ho ansia adesso, non voglio rifinire in mezzo a questa storia”.

Jessica ha replicato di non credere alla storia della coppia e consigliato all’ex volto di Uomini e Donne: ”Goditela, viviti Alex come hai sempre fatto”. Non ci resta che attendere l’appuntamento di giovedì 17 febbraio per scoprire come si evolverà la situazione.

GF Vip, Alex confida a Nathaly la storia del suo amore con Delia

Nel frattempo Alex Belli non si risparmia e all'interno della casa del Grande Fratello Vip continua a confessare dei dettagli riguardanti il rapporto con la sua compagna. Certo di poter riconquistare Delia, l’attore si è confidato con Caldonazzo, rivelando: ”Io e Delia abbiamo alle spalle tre anni stupendi.

Lei è venuta qui dentro che ci eravamo già chiariti, con Soleil quello che ho io è la stessa empatia che provo anche per Stella. La storia dell’amore libero ha ormai preso un’altra piega, noi in realtà siamo molto semplici e tradizionali, con progetti d vita e abbiamo in cantiere il sogno di avere una nostra famiglia. Lei si è ingarbugliata e ha fatto fatica a spiegare la nostra libertà mentale e la faccenda dell’amore libero”. Tuttavia, Nathaly non ha creduto alla buona fede di Alex, in quanto dal primo momento si è immedesimata nei panni di Delia, dunque, dopo le parole dell’attore, Caldonazzo ha continuato ad essere scettica, senza dire nessuna parola.