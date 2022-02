Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne di febbraio. Le anticipazioni della trasmissione di Maria De Filippi rivelano che ci saranno un bel po' di novità legate in primis al percorso di Matteo Ranieri, il giovane tronista ligure che sta portando avanti il suo percorso nella trasmissione dei sentimenti di Canale 5.

Questa volta, però, Matteo farà i conti con un rimprovero da parte della conduttrice Maria De Filippi, che lo porterà ad aprire gli occhi sulla sua pretendente Denise. Occhi puntati anche sul trono over, dove ci sarà una rissa sfiorata tra Armando e Biagio.

Matteo e Denise, è ancora crisi: anticipazioni Uomini e donne febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda durante il mese di febbraio su Canale 5, rivelano che per Matteo arriverà il momento di aprire gli occhi sul conto di Denise.

In queste ultime settimane, la corteggiatrice è stata più volte "insediata" da Armando, il cavaliere del trono over che non ha nascosto un certo interesse nei confronti della ragazza.

Nonostante tutto, però, Denise ha sempre precisato di non essere interessata ad Armando e di non aver alcuna intenzione di cedere al suo corteggiamento.

Eppure, le anticipazioni di U&D rivelano che anche questa settimana, dopo le riprese, la ragazza si è intrattenuta a parlare in studio proprio con Armando, scatenando l'ennesimo putiferio in studio.

Denise beccata ancora con Armando a U&D

Gli attacchi nei confronti di Denise non sono tardati ad arrivare, al punto che la ragazza ha comunicato la sua intenzione di andare via, perché provata da questa situazione che si è venuta a creare.

Matteo, però, ancora una volta ha dato dimostrazione di provare un forte interesse nei confronti di Denise, tanto da essere pronto a rincorrerla fuori dagli studi per avere un ulteriore confronto con lei ed evitare che potesse andare via definitivamente.

Immediata la reazione di Maria De Filippi, che questa volta ha fatto aprire gli occhi a Matteo, ricordandogli che in questo programma è lui il tronista.

Denise se ne va, Maria rimprovera Matteo: anticipazioni U&D

Le anticipazioni di Uomini e donne delle prossime puntate rivelano che Maria ha rimproverato Matteo, facendogli presente che non era opportuno rincorrere una persona che sta dimostrando di essere poco chiara.

Non è la prima volta che Denise si intrattiene con Armando dopo le registrazioni del programma e, a colpire, è soprattutto il fatto che la ragazza non sia mai chiara nel rifiutare categoricamente il cavaliere del trono over.

Perché ciò non avviene, sebbene Denise dica di non essere interessata ad Armando? Nel corso della nuova registrazione di U&D, Maria De Filippi ha fatto ragionare Matteo proprio su questo aspetto, portandolo così a modificare il suo atteggiamento.

Biagio e Armando sfiorano la rissa: anticipazioni Uomini e donne febbraio

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni di Uomini e donne di febbraio rivelano che ci sarà spazio anche per una rissa sfiorata tra Biagio e Armando.

I due protagonisti del trono over si sono ritrovati l'uno contro l'altro, dopo che Armando ha accusato Biagio di aver chiesto alla produzione di mettere su richiesta il brano di un cantante napoletano, solo perché lo avrebbero pagato per far sì che tale pezzo venisse trasmesso su Canale 5.

La reazione di Biagio non è stata delle migliori e le anticipazioni delle prossime puntate del programma Mediaset, rivelando che i due cavalieri sono venuti quasi alle mani in studio.

Per quanto riguarda, invece, il trono di Luca, gli spoiler rivelano che Eleonora non era presente alle registrazioni delle ultime puntate che andranno in onda durante il mese di febbraio. Il tronista, intanto, è uscito in esterna con una nuova ragazza.