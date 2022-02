Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni dell'ultima registrazione che c'è stata il 3 febbraio 2022 rivelano che i colpi di scena non sono mancati neppure questa volta.

Occhi puntati in primis sulle vicende del trono over, dove tra Armando e Biagio c'è stata una rissa sfiorata. Spazio anche alle vicende di Matteo Ranieri, sempre più in crisi per l'atteggiamento di Denise nei confronti del cavaliere Armando.

Anticipazioni registrazione Uomini e donne 3 febbraio: Armando e Biagio quasi alle mani

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 3 febbraio, rivelano che in studio ci sono stati dei momenti di tensione tra Armando e Biagio.

I due cavalieri del trono over si sono ritrovati ai ferri corti, tanto da sfiorare la rissa in studio, nel momento in cui Biagio ha chiesto alla regia di mettere una canzone di un artista napoletano, per fare uno dei consueti balli in studio.

Immediata la reazione di Armando, che ha subito preso la parola per punzecchiare il suo rivale, svelando che in realtà Biagio sarebbe stato pagato per sponsorizzare questa canzone, dato che lo avrebbero chiesto anche a lui di farlo sempre a Uomini e donne, ma si sarebbe rifiutato.

Dopo queste insinuazioni da parte di Armando, il clima nello studio di Uomini e donne si è surriscaldato al punto che i due cavalieri del trono over sono quasi arrivati alle mani.

Denise poco chiara con Armando, poi lascia lo studio: spoiler U&D

Spazio anche alle vicende di Matteo e Denise. Le anticipazioni di questa nuova registrazione del programma del 3 febbraio 2022, rivelano che in studio è stata trasmessa la conversazione che la ragazza ha avuto con Armando al termine delle riprese della scorsa volta.

Ancora una volta, il cavaliere del trono over ha punzecchiato la corteggiatrice di Matteo Ranieri, la quale però non sarebbe stata chiara al 100% con Armando.

Dalla conversazione, infatti, si evince che Denise non lo abbia rifiutato palesemente e in studio ha subito un bel po' di attacchi per questo atteggiamento, al punto che decide di andare via dalla trasmissione.

Matteo perde Denise e Federica: anticipazioni Uomini e donne

Immediata la reazione di Matteo che, vedendo Denise in difficoltà, ha chiesto alla De Filippi di poterla raggiungere e quindi seguire nel dietro le quinte della trasmissione.

Le anticipazioni di Uomini e donne, però, rivelano che la conduttrice lo ha fatto ragionare e riflettere sul fatto che questa ormai è la terza volta che Denise non manda a quel paese Armando, continuando ad avere un atteggiamento ambiguo.

Il colpo di scena c'è stato nel momento in cui anche Federica, l'altra corteggiatrice di Matteo, ha scelto di lasciare lo studio rivelando di essere stufa del modo di fare del tronista.