Ilenia Lazzarin sta per rientrare in via definitiva nel cast di Un posto al sole. Quello di Viola Bruni sarà ritorno in piena regola e non una breve comparsata come accaduto negli episodi andati in onda a Natale. L'attrice sarà presente anche nella sigla iniziale anche se, al momento, vige il massimo riserbo in merito alle trame in cui sarà coinvolta il suo personaggio. Va segnalato che Ilenia ha, da poco, pubblicato un video sul suo profilo Instagram dove si è mostrata in attesa davanti alla porta di un direttore spirituale. L'attrice ha poi chiesto ai fan suoi se Viola sia intenzionata, nuovamente, a farsi suora.

Un posto al sole: Viola Bruni voleva diventare suora

Per comprendere, al meglio, l'affermazione fatta da Ilenia Lazzarin bisogna fare un piccolo tuffo nel passato di questo personaggio. Ebbene si, ad un certo punto della sua vita, Viola decise davvero, di farsi suora. Quest'ultima, in passato, si trovò ad affrontare una crisi esistenziale a causa del tradimento di Andrea (Davide Devenuto), che le aveva preferito Carmen (Serena Rossi). La ragazza conobbe quindi Davide un giovane seminarista e intraprese un percorso di fede e vocazione. Sua madre Ornella (Marina Giulia Cavalli) fece di tutto per dissuaderla dal suo intento, mentre Raffaele (Patrizio Rispo) decise di schierarsi dalla sua parte. Viola affrontò anche un ritiro religioso e andò vicinissima a diventare suore ma poi, da sola, capì che quella non era la sua strada e riprese a frequentare l'università.

Upas: Viola parla con un direttore spirituale

Viola attualmente è sposata con Eugenio Nicotera (Paolo Romano) ed è impensabile che possa anche solo iniziare un percorso di raccoglimento e di fede. Resta da capire, però, perché il suo personaggio dovrà parlare con un direttore spirituale. Viola avrà forse bisogno di un consiglio spirituale sul suo matrimonio?

L'uomo le proporrà un lavoro nella sua chiesa come guida? O si tratta di tutt' altro? Va anche considerato che Ilenia, solitamente molto scherzosa, abbia preso in giro i suoi fan e che magari lei non c'entrasse nulla con quel set. Non resta che attendere per scoprire questi nuovi sviluppi.

Un posto al sole, torna la famiglia Nicotera-Bruni al completo

Viola Bruni non tornerà da sola ad Un posto al sole, ma dovrebbe essere presente anche il resto della sua famiglia. In questi giorni è stato infatti avvistato sul set il piccolo Manuel D'angelo. Il giovanissimo attore giocava assieme a Patrizio Rispo, che nella soap interpreta suo nonno. Ovviamene non dovrebbe mancare anche il marito Eugenio Nicotera (Paolo Romano) in modo da rivedere l'intera famiglia al competo.