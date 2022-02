Molte novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Una vita in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della soap opera provenienti dalla Spagna segnalano che Armando Caballero (Antonio Lozano) e Susana decideranno di lasciare per sempre Acacias 38 dopo essersi riconciliati.

Una vita: Susana si mette alla ricerca di suo marito

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le prossime puntate trasmesse in prima visione su Canale 5, annunciano una duplice uscita di scena: quella di Armando e Susana.

Tutto inizierà quando Servante informerà Liberto che un uomo cecoslovacco molto simile ad Armando è diventato lo sposo di una principessa prussiana.

All'inizio Rosina (Sandra Marchena) e suo marito cercheranno di nascondere a Susana (Amparo Fernandez) la verità sul diplomatico, sebbene pian piano tutto verrà a galla. Quando Susana capirà di essere stata presa in giro addirittura dai suoi parenti, che le consegneranno dei finti regali di Armando, vorrà vederci chiaro. Per questo motivo si metterà alla ricerca della principessa e sopratutto di Armando, ma il colpo di scena non tarderà ad arrivare.

Armando ritorna ad Acacias 38

Nelle nuove puntate di Una vita, Susana deciderà di prendere un treno per raggiungere suo marito, ma contemporaneamente il diplomatico farà ritorno ad Acacias 38, tanto da bussare al portone di Rosina e Liberto in cerca di sua moglie.

L'anziana coppia, a questo punto, sarà protagonista di alcuni siparietti esilaranti, fino a incontrarsi presso il ristorante "Nuovo Secolo XX", gestito da Sabina e Roberto Olmedo.

In questa circostanza l'ex sarta informerà Armando di aver parlato con la principessa prussiana, che le ha raccontato che il matrimonio era tutta una farsa per salvare la sua famiglia da una rappresaglia.

Insomma, tutti i protagonisti di questa storyline resteranno coinvolti in questo grosso equivoco, che fortunatamente durerà molto poco.

Il diplomatico e la moglie si trasferiscono in America

Armando proporrà a sua moglie di trasferirsi a New York. Inoltre il diplomatico inviterà Leandro, Juliana, Victor e Maria Luisa a seguirli nel loro sogno americano.

Ovviamente la decisione sarà accolta favorevolmente dalla moglie, che in questa situazione scoprirà che suo marito ha rinunciato per sempre al suo lavoro come diplomatico.

In questo modo l'anziana coppia saluterà tutti i residenti di Acacias 38 per raggiungere gli Stati Uniti d'America alla ricerca degli affari più convenienti per la loro stabilità economica. Un addio che si consumerà durante l'episodio 1357 della telenovella iberica.