C'è un'importante novità, in arrivo ad Un posto al sole, che era già nell'aria da diversi giorni. Nelle prossime puntate rientrerà, nel cast fisso della soap opera partenopea, Ilenia Lazzarin. Dopo le gemelle ci sarà, quindi, un altro importante ritorno dal passato di un personaggio storico di Upas. Nessuna breve comparsata però, come accaduto negli episodi natalizi, ma un vero e proprio ritorno a tutti gli effetti di Viola Bruni, che dovrebbe coincidere anche con il suo inserimento nella nuova sigla. Le anticipazioni delle puntate in onda fino al 4 marzo non nominano però questo personaggio, quindi per adesso l'attenzione sarà incentrata sulle gemelle Cirillo, ma il ritorno della figlia di Ornella non dovrebbe comunque tardare molto.

Viola Bruni torna ad Un posto al sole

Viola (Ilenia Lazzarin) torna ad Un posto al sole e questa volta lo fa in via definitiva. La sua presenza nelle puntate natalizie, rivelatasi una brevissima comparsata, aveva deluso molto i fan, che si aspettavano molto di più. In questo periodo, Upas sta trovando un suo nuovo assetto, tra addii, ritorni e new entry ed è in questo contesto che si inserisce l'annuncio del ritorno della figlia di Ornella. Ilenia Lazzarin tornerà quindi a vestire i panni del suo storico personaggio di Un posto al sole e, questa volta, sarà per lungo tempo.

Viola entra nella nuova sigla di Un posto al sole

A riprova del fatto che Ilenia rientrerà definitivamente nella soap c'è anche il rumor che la vorrebbe presente nella nuova sigla di Un posto al sole.

Dopo Diego (Francesco Vitiello) un altro personaggio storico farà, quindi, ritorno nella intro anche se resta da capire chi le cederà il suo posto. Volendo provare a fare qualche nome ci sono due personaggi che rischiano più di altri, il primo è Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) da breve partito per Londra, ed il secondo è Patrizio (Lorenzo Sarcinelli).

Sarebbe sorprendente se uscisse il giovane chef, ma voci sempre più insistenti lo vorrebbero deciso a interrompere il suo percorso ad Upas. Il giovane attore si è da poco laureato in lettere e potrebbe decidere di fare altre esperienze. Nelle prossime puntate, Pat rifletterà a lungo alla sua presenza a Napoli e inizierà a pensare di lasciare definitivamente la sua città per trasferirsi in Spagna.

Un posto al sole, torna la famiglia Nicotera-Bruni al completo

Viola non dovrebbe essere la sola a tornare ad Upas, in questi giorni è stato avvistato sul set Manuel D'Angelo che dà il volto al piccolo Antonio Nicotera. Il piccolo giocava con "nonno" Raffaele, a dimostrazione che a breve farà la sua apparizione, ma non è tutto. Difficile infatti pensare a un ritorno di Viola ed Antonio, senza Eugenio. In merito a quest'ultimo va detto che è stato avvistato, ad una cena, assieme a diversi protagonisti del cast di Un posto al sole, a riprova che presto potrebbe riapparire anche lui. Per Paolo Romano però nessun posto in sigla e nessun ritorno in pianta stabile, anche se dovrebbe affiancare Viola in questa storyline, per un po' di tempo.