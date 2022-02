Da non perdere le anticipazioni di Una Vita riferite alle puntate su Canale 5 dal 14 al 19 febbraio 2022. L'attenzione è tutta per Lolita, che versa in gravi condizioni di salute. Antonito, Carmen e Ramon le stanno vicino, tentando di non farle perdere il sorriso. Purtroppo però la povera Casado sa benissimo che la sua vita sta per finire e così si prepara con anticipo al fatidico momento. Intanto, Aurelio diventa sempre più pericoloso mettendo a repentaglio l'incolumità di Anabel. Ci saranno anche momenti gioia nelle puntate settimanali di Una vita: Arantxa torna ad Acacias per riprendersi Cesareo, con il quale partirà alla volta dei Paesi Baschi.

Mentre tutto il quartierino è in festa, a casa di Lolita si consuma un dramma.

Anticipazioni di Una Vita settimana 14-17 febbraio 2022

Nelle nuove puntate di Una Vita della prossima settimana, gli Olmedo dovranno mettere da parte i loro intenti criminali. Sarà infatti Miguel a mandare a monte la loro rapina. Inaspettatamente, Sabina e Roberto decideranno di abbandonare la loro vita da ladri, facendo contento il nipote.

Nel frattempo, Arantxa arriva nel quartierino per ricongiungersi a Cesareo. I due, dopo un matrimonio lampo, partiranno per i Paesi Baschi.

Purtroppo, le condizioni di Lolita peggiorano di giorno in giorno e, in un momento di lucidità, la povera Casado farà promettere a Ramon e Antonito di occuparsi di Moncho quando lei non ci sarà più.

Una Vita, trame prossima settimana: l'ultima speranza di Lolita

Antonito non si arrenderà e cercherà di salvare la vita alla moglie contattando un luminare in malattie ematiche, Ramon y Cajal. Il dottore, dopo aver visitato Lolita, sarà sincero con la sua famiglia: ci sono pochissime speranza che si salvi, ma farà comunque il possibile per darle una speranza.

Lolita chiamerà al suo capezzale Natalia, alla quale strapperà la promessa di rendere felice Antonito dopo la sua morte. Proprio in quel momento, avrà una grave crisi respiratoria.

Aurelio ha avvelenato Anabel? Anticipazioni Una Vita

Continuando con le anticipazioni di Una Vita della settimana dal 14 al 19 febbraio, vedremo Anabel sentirsi male.

A soccorrerla sarà Aurelio, ma Soledad noterà qualcosa di strano. Quando la giovane si riprenderà, Aiurelio le mentirà sulla causa del suo mancamento.

La situazione si complicherà quando Marcos tornerà ad Acacias e verrà a sapere del malore di Anabel. Natalia si scaglierà contro Aurelio, certa che sia stato proprio lui a somministrare ad Anabel l'intruglio che l'ha quasi uccisa, ma lui nega tutto.

Infine, Miguel proverà a riconciliarsi con Anabel dopo la fine della loro storia d'amore ma la giovane non avrà alcuna intenzione di tornare sui suoi passi.