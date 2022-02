Le vicende della soap opera iberica Una vita, non sono mai deludenti. Nel corso degli episodi in onda su Canale 5 dal 14 al 20 febbraio 2022, Lolita Casado perdonerà il marito Antonito Palacios quando sarà in punto di morte, Anabel Bacigalupe e Miguel Olmedo invece continueranno a essere ai ferri corti.

Anticipazioni Una vita, dal 14 al 20 febbraio: Anabel litiga con Miguel a causa di Aurelio

Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset dal 14 al 20 febbraio, Soledad non crederà ad Aurelio quando lo sorprenderà in compagnia di Anabel, nonostante le dirà di aver corso in aiuto della fanciulla quando ha avuto un mancamento.

A questo punto Quesada non avrà altra scelta oltre a quella di ricattare la domestica, dicendole di non dire niente a Marcos di ciò che ha visto. Anabel dopo essersi ripresa riceverà la visita di Aurelio, che le racconterà una menzogna riguardo al suo malessere.

Miguel finirà per avere un nuovo litigio con Anabel, quando le dirà di essere preoccupato a causa del suo avvicinamento ad Aurelio. In seguito Marcos dopo essere tornato dal suo viaggio, oltre a rimproverare la figlia la metterà in guardia dai Quesada. Non passerà molto per vedere Natalia affrontare il fratello, esigendo di sapere se ha fatto avere ad Anabel la sostanza che le ha causato il malore.

Antonito incontra il dottor Ramon y Cajal, Lolita ha una forte crisi respiratoria

Nel contempo Lolita quando saprà di avere poco tempo da vivere, chiederà a Ramon e Carmen di occuparsi di suo figlio Moncho e di suo marito Antonito quando lei passerà a miglior vita. Intanto Casilda si dispererà, non appena verrà a conoscenza che Lolita è vicina alla morte.

Successivamente Antonito si metterà alla ricerca di una cura per la sua amata. Purtroppo la salute di Lolita peggiorerà, e il marito approfitterà dell’occasione per chiederle di perdonare il suo tradimento. Antonito non appena farà pace con la consorte, sarà sempre più speranzoso di vederla guarire.

A sorpresa Lolita dopo aver chiesto di voler vedere Natalia, le dirà di prendersi cura di suo marito a seguito del suo decesso.

Mentre Lolita si rassegnerà al suo destino, Antonito incontrerà il dottor Ramon y Cajal: quest’ultimo comunicherà al figlio di Ramon che non ci sono alte possibilità che sua moglie si possa salvare pur avendogli proposto un tipo di trattamento sperimentale usato all’estero. A proposito di Lolita, purtroppo avrà una forte crisi respiratoria.

Genoveva e Natalia promettono di sostenersi a vicenda, Cesareo e Arantxa lasciano Acacias 38

Miguel dopo aver convinto Sabina e Roberto a non commettere ulteriori crimini, manifesterà l’intenzione di omaggiare i suoi defunti genitori, invece Arantxa rimetterà piede ad Acacias 38 per chiedere a Cesareo di tornare con lei nei Paesi Baschi. Alodia dopo non aver nascosto la sua gelosia per le attenzioni che i suoi padroni riserveranno ad Arantxa, inizierà a essere più severa con gli stessi.

Susana invece farà arrabbiare Natalia, non appena continuerà a distribuire dei foglietti contro gli stranieri: a risolvere la situazione ci penserà Genoveva, facendo ricredere l’ex sarta e Rosina sulla giovane Quesada. Da questo momento in poi, Salmeron e Natalia prometteranno di sostenersi a vicenda.

Nel paese iberico farà ritorno anche Indalecia, e Jacinto non sarà per niente contento. Intanto Servante organizzerà la festa di addio al celibato per Cesareo. Infine a seguito della partenza di Cesareo e Arantxa, Josè Miguel annuncerà durante una riunione l’uscita dell’imminente disco della moglie.