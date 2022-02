Le anticipazioni della soap opera spagnola Una Vita riservano diverse sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 21 al 25 febbraio, Bellita sarà impegnata con l’uscita del suo nuovo disco e in alcuni momenti temerà di non riuscire a terminare in tempo.

Nel frattempo Genoveva continuerà a tenere sotto controllo Felipe, nonostante l’uomo sia in Austria, a un certo punto la dark lady smetterà di ricevere notizie dalle sue spie e si preoccuperà molto per l’avvocato.

Una Vita, episodi dal 21 al 25 febbraio: Genoveva scopre che Felipe è arrivato in Austria

Negli episodi di Una vita, in onda dal 21 al 25 febbraio, Genoveva scoprirà, grazie alle sue spie, che Felipe è arrivato in Austria e si è ricongiunto con suo fratello.

Nel frattempo sui giornali uscirà la notizia che Bellita lancerà un nuovo disco: la cantante, però, non sarà molto felice, anzi sarà alquanto furiosa con Josè per non averla consultata prima. Poco dopo Bellita si renderà conto che gli abitanti del paese sono assai entusiasti per la notizia del suo nuovo disco, così cambierà idea improvvisamente e chiederà scusa a suo marito.

Oltre alle notizie riguardo la musica, l'edizione serale del quotidiano porterà anche notizie meno gioiose, come lo scoppio della guerra in Europa.

Una Vita, puntate 21-25 febbraio: Lolita deciderà di sottoporsi ad una terapia sperimentale

Nelle puntate che verranno trasmesse dal 21 al 25 febbraio, gli abitanti di Calle Acacias saranno molto spaventati dalla notizia della guerra, mentre Susana temerà per la vita di Armando.

Nel frattempo Ramon y Cajal informerà Antonito dell'esistenza di un medicamento sperimentale provato con successo sugli animali, ma non ancora sugli esseri umani.

Inizialmente Lolita non avrà nessuna intenzione di sottoporsi alla terapia sperimentale, ma in un secondo momento cambierà idea. Successivamente gli Olmedo si confronteranno riguardo l’opportunità di confessare a Miguel che i suoi genitori non sono realmente morti, ma si trovano in prigione.

Genoveva preoccupata per Felipe

Bellita sarà assai nervosa, poiché temerà di non finire il disco nei tempi promessi alla stampa.

Intanto Genoveva smetterà di ricevere notizie dall’Austria e avrà paura che sia accaduto qualcosa di brutto a Felipe.

Aurelio, invece, vorrà un posto privilegiato tra i conoscenti di Genoveva, così farà di tutto pur di avvicinarsi alla dark lady. Successivamente Ramon y Cajal somministrerà il medicinale sperimentale a Lolita, ma soltanto con il tempo si potranno scoprire le conseguenze.

Intanto Soledad sarà notevolmente delusa dal modo in cui viene trattata da Marcos e si confiderà con Bacigalupe riguardo la sua vita personale.

Susana preoccupata per Armando

Bellita attenderà con trepidazione le composizioni del maestro Benavides, ma le partiture che arriveranno non saranno per niente di suo gradimento.

Sarà così che la donna ordinerà a Josè di trovare un rimedio il prima possibile.

A Calle Acacias gli abitanti attenderanno con ansia la riapertura del ristorante, soprattutto per poter assaggiare i nuovi piatti proposti.

Nel contempo Susana scoprirà che Armando non sta alloggiando presso l’hotel parigino indicato nell’ultimo telegramma e avrà timore che gli sia accaduto qualcosa di brutto. Infine, Aurelio non si arrenderà tanto facilmente e tenterà nuovamente di sedurre Anabel, ma la donna lo respingerà ancora una volta.