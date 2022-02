Alessandro e Sophie continuano ad essere al centro delle dinamiche del GF Vip per le loro discussioni. Nel corso del pomeriggio del 17 febbraio, i due sono stati protagonisti di una nuova accesa lite che ha attirato l'attenzione anche degli altri concorrenti.

Alla fine tra i due è tornato il sereno ma, Alessandro, non ha gradito alcune frecciatine che sono state lanciata da Katia Ricciarelli ed ha cominciato a sbottare contro la cantante, tanto da costringere la regia del reality show Mediaset a censurare la scena in tv.

Nuova accesa lite tra Alessandro e Sophie nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, Alessandro e Sophie hanno avuto una accesa lite nella casa del GF Vip. Tra i due, come già accaduto in passato, sono volate parole grosse e anche questa volta Basciano non ha saputo controllarsi.

Addirittura c'è stato un momento in cui Alessandro, dopo aver discusso con Sophie, non ha gradito la vicinanza della fidanzata ad Alex Belli.

Vedendo che i due ridevano sotto i baffi, Alessandro ha perso letteralmente le staffe e il controllo della situazione, arrivando a sfiorare la rissa fisica con Alex Belli.

È dovuto intervenire Barù per evitare il peggio e far sì che Basciano mettesse da parte la cattiva idea di azzuffarsi con l'attore, rientrato in casa per riconquistare sua moglie Delia.

Alessandro Basciano sbotta contro Katia Ricciarelli

Sta di fatto che, dopo la discussione Sophie ha avuto modo di parlare con Katia Ricciarelli di quello che era successo e la reazione della cantante lirica non è stata delle migliori.

Katia ha rimproverato la coppia Alessandro-Sophie per la loro discussione, bocciando in primis il linguaggio scurrile che avrebbero adottato, sottolineando il fatto che in questo modo farebbero fare una brutta figura all'intero programma condotto da Alfonso Signorini, nei confronti del pubblico che segue da casa.

Insomma la cantante non si è fatta problemi a bacchettare la coppia e la reazione del fidanzato di Sophie non si è fatta attendere.

La regia censura lo sfogo di Alessandro al GF Vip contro Katia

Nel momento in cui la ragazza lo ha messo al corrente delle frecciatine da parte della cantante, Alessandro Basciano ha duramente sbottato contro Katia, tirando fuori le gaffe a sfondo razzista che l'hanno vista protagonista al Grande Fratello Vip.

"Meglio due vaffa... che gli insulti razzistici", ha sentenziato Alessandro aggiungendo poi di essere pronto a tirare fuori l'argomento razzismo anche nella puntata serale del GF Vip, nel caso in cui Katia li avesse attaccati.

Immediata la reazione della regia del reality show che, a quel punto, ha censurato la scena e lo sfogo di Alessandro contro la cantante.