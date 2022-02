Acacias vedrà diversi cambiamenti nelle prossime puntate di Una vita in onda su Canale 5. Le nuove anticipazioni raccontano che Bellita farà uno strano incontro che la sconvolgerà non poco, tanto da perdere i sensi. Intanto, Genoveva si avvicinerà ad Aurelio Quesada, che pare nascondere inquietanti retroscena nel suo passato. Attenzione anche alla coppia Anabel-Miguel, che andrà incontro a un triste destino.

Una vita spoiler: Anabel e Miguel mettono fine alla loro relazione

Nelle prossime puntate di Una vita, Miguel verrà a sapere che Anabel si è avvicinata ad Aurelio e andrà su tutte le furie.

Dopo aver chiesto un chiarimento alla fidanzata, deciderà a malincuore di lasciarla. Quesada è anche nelle mire di Genoveva, che non nasconde un certo interesse nei suoi confronti.

Nel frattempo, Antonito sarà riuscito a ottenere l'agognato perdono di Lolita per il tradimento con Natalia. Le buone notizie non sono finite: la povera Casado, dopo essere stata sul punto di morire, guarirà grazie al trattamento sperimentale del dottor Ramos.

Marcos scopre la verità sulla morte di Felicia

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Una vita svelano che, finalmente, Marcos avrà tra le mani i risultati dell'autopsia di Felicia e verrà a sapere che è stata avvelenata. Furioso, inizierà immediatamente a indagare per scovare il colpevole.

Soledad approfitterà del momento di grande fragilità di Marcos - del quale è follemente innamorata - e riuscirà a farlo cadere tra le sue braccia. I due verranno sorpresi in teneri atteggiamenti da Anabel, che rimarrà spiazzata. Peccato che Marcos non sospetta minimamente che la cameriera sia proprio colei che ha ucciso la compianta moglie e che presto lo metterà in seri guai.

Problemi anche per Susana, che verrà a sapere tramite una notizia pubblicata sul periodico nazionale che Armando si è sposato in un lontano paese europeo. Liberto vorrà vederci chiaro e si metterà sulle tracce dell'uomo.

Bellita perde i sensi davanti a Ignacio, anticipazioni Una vita

Bellita non sopporta l'insistenza e la sfacciataggine di Jaime Huertas, uno scrittore che vorrebbe narrare la sua storia.

Jose proverà a mediare, ma senza alcun successo. La cantante deciderà così di procedere per vie legali, dato che Huertas non ha ottenuto il suo permesso per pubblicare la sua biografia.

I problemi per Bellita non sono finiti qui. Nelle nuove puntate di Una Vita che andranno in onda su Canale 5, ad Acacias arriverà un affascinante giovane che si presenterà come suo nipote Ignacio.

Lo stupore di Bellita sarà tale da farle perdere i sensi, ma a cosa è dovuta questa reazione? A quanto pare, il nuovo arrivato darà del filo da torcere alla cantante e anche a Josè. Nel suo passato nasconde infatti un segreto che, quando verrà alla luce, cambierà per sempre le vite dei coniugi Dominguez.