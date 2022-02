Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nella settimana da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo ci saranno importanti novità e colpi di scena per gli inquilini di Palazzo Palladini. A tal proposito, Micaela deciderà tornare a vivere a Berlino con il piccolo Jimmy e nasconderà un segreto. Nel frattempo, Chiara si confiderà con Nunzio; a quel punto, il figlio di Franco scoprirà il legame che Petrone aveva con Ludovico e, pertanto, deciderà di affrontare il ragazzo. Inoltre, nel corso dei nuovi episodi della soap partenopea, verranno trattate le vicende degli altri protagonisti, fra cui Rossella e Virginia.

Un posto al sole, anticipazioni 4/3: Micaela nasconde un segreto e nessuno sa niente

L'arrivo delle gemelle Cirillo a Napoli creerà scompiglio. Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, infatti, rivelano che Micaela sarà molto interessata a suo figlio Jimmy. In particolar modo, l'ex fidanzata di Niko Poggi vorrà trasferire suo figlio in Germania con lui. Nel frattempo, Bianca scoprirà quanto potrebbe capitare a suo cugino e faticherà a mantenere il riserbo su quanto scoperto. La decisione di Micaela, però, sarà motivata da un fatto ignoto. Infatti, le indiscrezioni trapelate sulle prossime puntate della fiction, anticipano che la mamma di Jimmy nasconderà un segreto e nessuno sarà a conoscenza della cosa.

Un posto al sole, episodi al 4/3: Nunzio affronta Ludovico perché scopre cosa lo legava a Chiara

Nelle recenti puntate di Un posto al sole andate in onda sul piccolo schermo, Nunzio ha deciso di chiudere la sua storia d'amore con Chiara, dopo avere visto l'atteggiamento ambiguo della sua fidanzata. Infatti, il figlio di Franco Boschi aveva scoperto che Petrone gli aveva mentito e si era incontrata di nascosto con Ludovico.

Negli episodi della soap partenopea che verranno trasmessi in televisione fino a venerdì 4 marzo, Chiara si confiderà con l'ex compagno e gli rivelerà che cosa la teneva legata all'amico. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che, a quel punto, Nunzio deciderà di affrontare Ludovico.

Un posto al sole, puntate al 4/3: Rossella si confida con Silvia

Rossella, invece, sarà alle prese con i suoi problemi sentimentali, causati dalla presenza al San Filippo di Virginia. Grazie alla presenza in città della moglie del suo fidanzato Riccardo, però, la dottoressa Graziani si riavvicinerà a sua mamma. Infatti, messa in difficoltà dal non sapere come comportarsi nella situazione in cui è finita a causa della sua relazione con Crovi, Rossella si rivolgerà a Silvia, per chiederle un consiglio. Dopo tanto tempo e mesi di incomprensioni, per la proprietaria di Caffè Vulcano e sua figlia ci sarà un riavvicinamento. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire quale segreto nasconderà Micaela e chi verrà a conoscenza di ciò che sta accadendo nella vita dell'ex fidanzata di Niko.