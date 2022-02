Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante la settimana da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo ci saranno colpi di scena e novità per gli inquilini di Palazzo Palladini. Infatti, l’arrivo delle gemelle Cirillo in città desterà preoccupazioni nella famiglia Sartori. A tal proposito, Bianca scoprirà che suo cugino Jimmy sarà costretto da sua mamma Micaela ad andare a Berlino. Nei prossimi episodi verranno trattate anche le vicende che riguardano il triangolo formato da Rossella, Riccardo e Virginia, mentre fra Mariella e Guido ci saranno nuove tensioni.

Chiara e Roberto, invece, continueranno ad approfittarsi di Chiara.

Un posto al sole, episodi al 4 marzo: Jimmy deve andare a vivere a Berlino

L’arrivo di Micaela e Manuela a Palazzo Palladini porterà scompiglio sia in casa Sartori, sia nella famiglia Poggi. Infatti, Manuela sarà intenzionata a fare trasferire suo figlio Jimmy a Berlino, staccandolo quindi da suo padre Niko. La piccola Bianca scoprirà quanto potrebbe capitare al suo cuginetto e si troverà di fronte a un bivio, non sapendo se spifferare tutto ai suoi cari o se mantenere segreto il fatto. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, però, non rivelano se il figlio di Niko sarà costretto a partire o se resterà a Napoli.

Un posto al sole, puntate al 4 marzo: Virginia arriva al San Filippo dove lavorano Rossella e Riccardo

Nel frattempo, negli episodi di Un posto al sole che andranno in onda sul piccolo schermo fino a venerdì 4 marzo, Rossella non troverà pace nelle sue vicende sentimentali. In particolar modo, l’arrivo della moglie del suo fidanzato Riccardo nel capoluogo campano le creerà non pochi problemi.

Infatti, Virginia inizierà a prendere servizio al San Filippo, proprio dove Graziani e Crovi lavorano. Pertanto, la figlia di Silvia avrà paura di perdere il suo compagno. A quel punto, la dottoressa sarà talmente disperata per la situazione che si è creata, vedendo la vicinanza di Riccardo e Virginia, che chiederà un consiglio a sua mamma.

Un posto al sole, trame al 4 marzo: tensioni fra Mariella e Guido, Roberto e Lara alleati

Per quanto riguarda le altre coppie della soap partenopea, Mariella e Guido vivranno momenti di tensione e il loro rapporto non sarà idilliaco come un tempo. Invece, Roberto e Lara saranno più affiatati che mai e continueranno il loro losco piano per abbindolare Chiara. Ferri, infatti, aveva puntato al patrimonio di Petrone e, vedendola attraversare un momento di difficoltà, ha voluto entrare in affari con lei. Pertanto il papà di Filippo tenterà, insieme a Martinelli, di raggirare Chiara, per i suoi interessi. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire ulteriori novità sugli inquilini di Palazzo Palladini.