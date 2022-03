Sabato 19 marzo, su Canale 5, è cominciato il Serale di Amici 21. Durante la puntata, la maestra Celentano ha lanciato vari guanti di sfida tra Carola (sua allieva) e Serena (allieva del team Cuccarini-Todaro). Per l'ennesima volta, l'insegnante ha sostenuto che per essere un bravo ballerino di classico bisogna avere un fisico perfetto. Secondo Fabrizio Prolli, ex ballerino professionista del talent show, Celentano sarebbe rimasta indietro anni luce.

Il commento di Prolli

Fabrizio Prolli è stato uno dei ballerini professionisti di Amici. Nel corso della prima puntata, la maestra Celentano ha lanciato una serie di guanti di sfida a Serena.

Secondo l'insegnante, l'allieva del team Cuccarini-Todaro non potrà mai diventare una ballerina professionista in quanto il suo corpo non sarebbe perfetto.

I commenti della coreografa hanno spaccato l'opinione pubblica. Su Instagram, Fabrizio Prolli si è scagliato contro la maestra Alessandra: "Esiste la danza nel mondo e poi quella della Celentano che si riferisce solo al canone del teatro classico". Sulla base di quanto dichiarato, l'ex ballerino professionista di Amici ha aggiunto: "È rimasta indietro anni luce".

Cosa pensa l'ex ballerino della sfida tra Carola e Serena

Nel proseguo delle stories, su Instagram, Fabrizio Prolli ha commentato le perfomance di Serena e di Carola. Per quanto riguarda l'allieva della maestra Celentano, il 36enne ha detto: "Carola è carina, ma niente di che".

Il diretto interessato è convinto che abbiano parlato le esibizioni delle due ballerine: "Chiacchiere a zero".

Su Serena invece, Prolli ha speso parole di stima: "Bella, sensuale e presente". Insomma, l'ex protagonista di Amici è convinto che non sia necessario avere un fisico perfetto per diventare una ballerina professionista.

La versione di Raimondo Todaro

Durante il Serale di Amici 21, Raimondo Todaro ha immediatamente preso le difese della sua allieva. Il coreografo siciliano ha spiegato che non è giusto attaccare una ragazza sempre e solo sull'aspetto fisico: "La bellezza non è oggettiva. Non dobbiamo per forza attenerci a dogmi della religione della maestra Celentano".

Secondo l'insegnante, la sua collega avrebbe sbagliato strada.

In replica, Alessandra Celentano ha sostenuto di non avere mai detto che Serena è brutta ma semplicemente il suo fisico non rispecchia i canoni dei ballerini professionisti. A spezzare una lancia a favore di Serena, ci ha pensato Stefano De Martino. Di fronte alla replica stizzita della coreografa, De Martino ha perso le staffe: "Le cose si possono spiegare in altre parole, se abbiamo frainteso in tre significa che il messaggio è sbagliato".