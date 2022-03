L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 prosegue con nuovi episodi il pomeriggio di Rai 1. Secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda mercoledì 30 marzo la decisione di Stefania che lascerà la redazione inizierà ad insospettire Irene. I riflettori saranno puntati anche su Marcello che non si presenterà in caffetteria, deluso da Salvatore, ma i due amici riusciranno a chiarirsi. Umberto, invece, regalerà dei costosi orecchini a Flora, mentre Dante e Fiorenza continueranno a perfezionare il loro piano. Infine, Marco chiederà a Stefania se prova qualcosa per lui, ma la ragazza negherà.

Flavia confiderà a Ludovica di essere stata lasciata dal marito.

Stefania negherà di provare sentimenti per Marco

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di mercoledì 30 marzo vedrà tra i protagonisti ancora Stefania che dopo aver lasciato la redazione desterà qualche sospetto in Irene. La venere bionda, infatti, si domanderà il perché della decisione improvvisa della sua amica e si domanderà se tutto questo non possa essere causato da un sentimento per Marco. Anche quest'ultimo inizierà a farsi delle domande sul comportamento della signorina Colombo, ma la ragazza negherà di provare per lui qualcosa che vada oltre l'amicizia e la stima professionale.

Dante e Fiorenza porteranno avanti il piano per screditare Conti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di mercoledì, rivelano che nella puntata numero 138 Marcello non si presenterà in caffetteria, offeso dall'atteggiamento di Salvatore. Per Barbieri, infatti sarà difficile accettare una eventuale partenza del suo amico e non tollererà il fatto di non averne prima parlato insieme.

Tra i due soci, tuttavia, l'affetto è sincero e quindi Salvatore riuscirà a trovare il modo di spiegarsi e di riappacificarsi con Marcello. Nel frattempo, Dante potrà contare sul sostegno di sua cugina Fiorenza per portare avanti il suo piano per danneggiare Vittorio in occasione della lotteria del pesce d'aprile.

Flavia si confiderà con Ludovica: anticipazioni puntata di mercoledì 30 marzo

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore 6 di mercoledì 30 marzo, sarà dato ampio spazio anche a Ludovica e sua madre. Flavia Brancia, infatti, confesserà a sua figlia che non sta passando un buon periodo. Suo marito Jean Paul l'ha lasciata e la situazione economica della famiglia è tornata ad essere disastrosa. Flavia farà leva sui sensi di colpa di Ludovica per farla allontanare una volta per tutte da Marcello? Le anticipazioni non specificano se si tratta di una mossa della signora Brancia per raggiungere i suoi scopi o se la fine del rapporto con suo marito ha davvero ammorbidito la donna nei confronti di sua figlia. Infine, Umberto regalerà degli orecchini preziosi a Flora e per la stilista sarà facile fraintendere il gesto, visto che è innamorata di lui.