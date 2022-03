A una settimana di distanza dal primo provvedimento, la produzione di Amici è stata costretta a tornare sull'argomento in seguito a nuove violazioni delle regole. Alex e Sissi, infatti, sono stati sorpresi dalle telecamere mentre usavano Internet a orari non consentiti e per scopi che non avevano nulla a che fare con lo studio: il cantante, in particolare, ha chattato con qualcuno all'esterno e per questo tutti quanti sono stati privati dei computer e della connessione anche solo per guardare i video delle coreografie.

Nuova 'strigliata' per i ragazzi di Amici

I protagonisti della ventunesima edizione di Amici sono caduti ancora nello stesso errore: non hanno rispettato le rigide regole che la produzione gli ha imposto sin dall'inizio del serale.

Una settimana fa, ad esempio, gli addetti ai lavori hanno limitato ai ragazzi l'accesso a Internet perché spesso lo usavano per questioni personali (Nunzio era stato sorpreso a scrivere una mail alla famiglia) o per svago e non per studiare e prepararsi alle puntate del serale.

Oggi, martedì 22 marzo, la seconda parte del daytime è stata dedicata a una nuova strigliata che Maria De Filippi e un'autrice hanno fatto agli allievi in collegamento con la casetta.

La conduttrice ha ribadito che se a cantanti e a ballerini non è concesso di utilizzare i social network durante il prime time, è per evitare che vengano condizionati da pareri esterni: per lo stesso motivo è vietato a tutti di riguardare le puntate pomeridiane che vengono trasmesse su Canale 5 dal lunedì al venerdì.

Le critiche al cantautore di Amici

Il rimprovero di una settimana fa, però, sembra non aver sortito gli effetti sperati. In un video che è stato mostrato anche ai ragazzi, si sono visti Alex e Sissi mentre violavano il regolamento chattando con persone esterne e guardando video non consentiti.

Un membro della redazione ha comunicato ai ragazzi che, in seguito a quest'ennesima violazione del regolamento, tutta la classe sarà punita: nessun talento potrà più usare il computer neanche per studiare.

Carola, Luigi, LDA e Leonardo hanno protestato perché hanno bisogno di Internet per preparare al meglio le coreografie e le cover per la prossima puntata del serale, ma gli addetti ai lavori sono stati irremovibili: il daytime si è concluso con gli allievi che consegnavano i pc.

Guanti di sfida per il secondo serale di Amici

Anche se il provvedimento disciplinare ha riguardato tutti gli allievi, stavolta sono stati solamente Sissi e Alex a infrangere le regole durante un momento di pausa dalle lezioni.

Il cantautore, ad esempio, è stato sorpreso dalle telecamere mentre guardava un daytime (cosa vietata) e mentre comunicava via social con una persona che non fa parte del programma (i fan pensano possa trattarsi della fidanzata Cosmary, ex allieva di Amici).

Molti hanno attaccato il musicista del team Cuccarini-Todaro perché una settimana fa è stato il primo a puntare il dito contro Nunzio quando la produzione ha punito tutti per un suo errore: oggi è stato proprio Alex a sbagliare e, anche se un po' a fatica, l'ha ammesso ed ha chiesto scusa.

I professori, intanto, si stanno preparando alla seconda puntata del serale, che sarà registrata giovedì 24 marzo.

Tra i guanti di sfida che sono stati lanciati in queste ore spiccano: Carola contro Serena sulla coreografia originale del brano "Single Ladies" di Beyonce.

Raimondo Todaro pensa che la sua allieva sia più adatta a un balletto del genere rispetto all'elegante alunna seguita da Alessandra Celentano.

Albe e Alex, invece, dovranno confrontarsi sulla canzone "Abbronzatissima": è stata Anna Pettinelli a proporre questo faccia a faccia nella speranza di strappare un sorriso al tenebroso talento del team rivale.