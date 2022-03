Dal lunedì al venerdì, alle ore 15:55 va in onda su Rai 1 la soap opera Il Paradiso delle Signore, ambientata nella Milano degli anni Sessanta.

La sesta stagione si sta avviando ormai verso la conclusione, l’ultima puntata verrà trasmessa infatti il 29 aprile, e le Anticipazioni Tv di cui siamo in possesso rivelano che i prossimi episodi saranno ricchi di suspense e di colpi di scena.

Nello specifico, Salvatore inizierà a pensare se sia il caso di lasciare Milano per trasferirsi con Anna nel suo paese d’origine.

La figlia della Imbriani, la piccola Irene, infatti non vuole vivere lontana dai nonni.

Marcello, invece, scoprirà per puro caso quali siano le reali intenzioni di Salvatore e non reagirà nel migliore dei modi. Ludovica deciderà di sfidare i soci del Circolo facendo un’apparizione pubblica accanto a Marcello. Questo però farà infuriare sua madre, Flavia Brancia di Montalto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Salvatore valuta se lasciare Milano

Anna Imbriani si confida con Beatrice Conti ed esprime le sue perplessità riguardo al suo futuro con Salvatore Amato. Alla fine, seguendo i consigli dell’amica, decide di rimanere a Milano e di fissare la data per le nozze con Salvatore.

Quest’ultimo, tuttavia, non è molto convinto: non vuole che la sua fidanzata sia infelice e si sacrifichi per lui.

Per questo motivo, i due si trovano in difficoltà nel dover prendere una decisione sulla loro vita futura insieme. Salvo inizia a pensare ad un’idea.

Ha in mente un piano per riuscire a far funzionare la sua storia d’amore con Anna, ma non può ancora confidarlo al suo socio e amico Marcello. L’intenzione di Salvatore sarebbe quella di seguire Anna e trasferirsi lontano da Milano: inizia a fare progetti su una sua nuova possibile vita.

Marcello scopre casualmente cosa intende fare Salvatore. È molto legato a lui e non reagisce bene alla notizia che possa andare via da Milano. Deluso, arrabbiato e amareggiato, decide di non farsi vedere in Caffetteria. Tuttavia, Salvatore riesce a spiegargli le sue ragioni e i due finiscono con il riappacificarsi.

Marcello inizia ad essere geloso del rapporto tra Ludovica e Torrebruna

Ludovica è entrata a far parte della cordata di imprenditori italiani istituita da Dante Romagnoli, diventato ormai socio al 50% del Paradiso delle Signore; per questo motivo la ragazza si trova spesso a dover lavorare fianco a fianco con Ferdinando Torrebruna.

In particolare, Ferdinando la coinvolge in un pranzo di lavoro organizzato in occasione della visita di un suo amico. Quest’ultimo però fraintende la natura del rapporto che intercorre tra la giovane Brancia e Torrebruna. Per questo motivo, Marcello inizia a diventare geloso.

Ludovica decide, perciò, di mostrarsi in pubblico in compagnia di Marcello, allo scopo di sfidare i benpensanti e maldicenti soci del Circolo.

Flavia continua ad ostacolare la relazione tra sua figlia Ludovica e Marcello

L’apparizione pubblica di Ludovica e Marcello inevitabilmente genera alcuni pettegolezzi tra i soci del Circolo. Per tale motivo, al rientro da Napoli, Flavia viene messa al corrente da Fiorenza delle chiacchiere sul conto di sua figlia. Flavia non approva per nulla la relazione tra Ludovica e un ragazzo appartenente ad un ceto sociale inferiore al loro. Insiste con la figlia affinché ponga fine alla sua relazione con Marcello e tronchi ogni legame con lui. Ludovica mette al corrente Marcello sul fatto che sua madre sia di nuovo contro la loro unione.

Nel frattempo, Ludovica e Ferdinando si avvicinano sempre di più. La cosa non passa inosservata, nemmeno a Marcello. Il rapporto tra lui e Ludovica inizia a vacillare.