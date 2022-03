Mancano pochi giorni alla registrazione della seconda puntata del serale di Amici. La sera di giovedì 24 marzo, infatti, in rete circoleranno le anticipazioni dettagliate di quello che accadrà in studio tra le tre squadre in gara, a partire dai nomi dei ragazzi che saranno eliminati. A rischiare maggiormente dopo il debutto sono i talenti che non si sono ancora esibiti o quelli che hanno partecipato agli spareggi di sabato scorso: tra loro spiccano Crytical, Christian, Nunzio e Leonardo.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

Il serale della ventunesima edizione di Amici è partito alla grande: la prima puntata ha fatto registrare ottimi ascolti (4,5 milioni di spettatori e uno share del 25% circa), quindi le aspettative per i prossimi appuntamenti sono altissime.

Il cast si ritroverà giovedì 24 marzo per dare vita alla puntata che sarà trasmessa su Canale 5 due giorni dopo ma, conoscendo i pareri dei professori e le preferenze dei giudici, si possono fare dei pronostici su come andranno le cose.

Le tre squadre in gara si affronteranno in tre diverse manche: il team che si aggiudicherà per primo due punti dei tre a disposizione, vincerà la partita e farà i nomi dei ragazzi a rischio eliminazione.

Il meccanismo di quest'anno prevede che siano Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto a decidere chi deve lasciare il programma: il pubblico potrà intervenire attraverso il televoto solamente durante la finalissima di maggio prossimo.

I talenti di Amici che potrebbero tornare a casa

Stando a quello che si vocifera in rete, anche durante la seconda puntata di Amici ci saranno soltanto due eliminazioni. Come è accaduto al debutto il 19 marzo, tra un paio di giorni solo due talenti dovrebbero lasciare definitivamente la gara: uno con eliminazione diretta dopo la prima manche e l'altro dopo aver partecipato ad un ballottaggio il cui esito sarà svelato in casetta e non davanti al pubblico in studio.

I fan del talent-show stanno facendo delle ipotesi su chi rischia maggiormente tra i 16 artisti ancora in gara: per il canto si pensa a Crytical (che sabato scorso non si è esibito neanche una volta) e ad Albe, per il ballo ai rappresentanti del genere latinoamericano Nunzio e Leonardo e a Christian (salvato dalla giuria nello spareggio con Gio Montana).

Tensione nella casetta di Amici

Nell'attesa di scoprire quanti e quali saranno gli eliminati della seconda puntata di Amici, i telespettatori sono concentrati su quello che sta accadendo in casetta dopo il debutto del serale.

Il daytime che è stato trasmesso il 21 marzo, ad esempio, ha aggiornato i fan su uno scontro che c'è stato tra Luigi e Alex [VIDEO]. Quest'ultimo ha accusato il collega di non esporsi mai, soprattutto per difendere i compagni di classe che vengono criticati ingiustamente dai professori.

Per prendere le parti di Crytical, dunque, il musicista del team Cuccarini-Todaro ha litigato con una delle persone con le quali ha legato di più in questi mesi, Stangis appunto.

Un altro talento che rischia grosso, è Calma.

Il cantante del team Zerbi-Celentano è entrato in crisi dopo la prima puntata ed ha anche minacciato un suo ritiro anticipato dalla gara perché insoddisfatto della sua esibizione sul palco. Christian (che è stato salvato dalla giuria nel ballottaggio che lo vedeva contrapposto a Gio Montana) ha provato a consolare l'amico, spronandolo a dare il meglio e a far ricredere gli scettici con la performance che farà sabato prossimo.

Aisha, invece, è stata scelta dal leader dei One Republic per incidere la versione italiana di un nuovo brano che uscirà presto anche in Italia.