Barbara d'Urso è tornata a farsi intervistare in tv. Questa domenica pomeriggio, la conduttrice di Pomeriggio 5 è stata ospite in studio da Silvia Toffanin per una lunga chiacchierata.

Durante l'intervista si è parlato non solo dell'imminente partenza de La Pupa e il Secchione Show, ma anche di tanti altri argomenti che hanno toccato la sfera personale della conduttrice partenopea. Ad un certo punto, ci sono stati dei momenti di tensione in studio, così come sottolineato dalla stessa Toffanin.

Verissimo, Barbara d'Urso e le domande 'scomode' di Silvia Toffanin

Nel dettaglio, durante la sua nuova intervista a Verissimo, a distanza di due anni dall'ultima rilasciata nello studio della trasmissione di Silvia Toffanin, Barbara D'Urso ha parlato delle recenti polemiche che l'hanno vista protagonista per delle dichiarazioni di Pamela Prati. La showgirl, protagonista del caso legato al finto marito, ha rivelato di aver denunciato penalmente la conduttrice partenopea ma lei, in tv a Verissimo, ha smentito questa notizia.

Al tempo stesso, poi, la conduttrice di Pomeriggio 5, ha confermato di aver denunciato Naike Rivelli (figlia di Ornella Muti) per delle pesanti offese che le avrebbe fatto sui social.

Silvia Toffanin e Barbara d'Urso, 'tensione' in studio a Verissimo

Nel corso della chiacchierata, la conduttrice di Verissimo ha anche provato a parlare dei figli di Barbara D'Urso e, in particolar modo, le ha chiesto se fosse vera la notizia secondo la quale uno dei suoi ragazzi aspetterebbe un bambino.

La presentatrice partenopea, quindi, starebbe per diventare nonna anche se, la conduttrice partenopea, non ha voluto rispondere a questa domanda.

"Non parlo dei miei figli", ha precisato la padrona di casa di Pomeriggio 5 anche se, dalle sue espressioni, Silvia Toffanin ha ammesso di aver intuito che tale rumors sarebbe vero e quindi che effettivamente Barbara d'Urso starebbe diventando nonna.

La Pupa e il Secchione Show, il ritorno di d'Urso in prima serata ma su Italia 1

Sta di fatto che, nel corso di questa intervista, ci sono stati diversi momenti di tensione, così come confermato dalla stessa padrona di casa di Verissimo.

A un certo punto della chiacchierata, infatti, Silvia Toffanin ha ammesso di aver visto Barbara d'Urso particolarmente tesa, ma l'ha rassicurata dicendole che le "domande cattive" erano ormai finite e poteva così tranquillizzarsi.

Effettivamente, dopo aver toccato il tasto dolente dei figli, di cui non parla mai in tv, Silvia Toffanin ha tirato in mezzo il capitolo "La Pupa e il Secchione Show", il nuovo reality show condotto da Barbara d'Urso, che andrà in onda da martedì 15 marzo in prime time su Italia 1.