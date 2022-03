Sta accadendo di tutto in questi ultimi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. A poco più di una settimana dalla finalissima, i concorrenti sono sempre più agguerriti e disposti a tutto pur di tagliare il traguardo dopo mesi di gioco. Jessica e Barù, ad esempio, stanno dando vita a un tira e molla infinito: dopo essersi allontanati drasticamente, i due hanno spiazzato il pubblico rintanandosi per un bel po' di tempo in una "capanna" improvvisata per parlare di futuro.

Risvolto inaspettato al Grande Fratello Vip

La casa del Grande Fratello Vip è più viva che mai.

A quasi sei mesi di distanza dall'inizio del programma, la maggior parte dei concorrenti è carichissima e pronta ad affrontare la volata finale.

Da giorni, però, sul web non si parla che di due protagonisti che non fanno altro che "prendersi e lasciarsi" davanti alle telecamere. Proprio quando sembrava essere dietro l'angolo lo scambio di un bacio o di un'effusione, Barù e Jessica si allontanano, deludendo i loro tantissimi fan. Gli aggiornamenti che arrivano da Cinecittà, però, fanno ben sperare soprattutto per il futuro.

Dopo un breve periodo di freddezza, il nobile e la principessina hanno spiazzato i telespettatori del reality rintanandosi in una "capanna" costruita da Lulù per regalargli un po' di privacy.

La ragazza ha raggiunto il compagno d'avventura sotto questa tenda e lì hanno potuto parlare e guardarsi negli occhi senza che nessuno potesse interferire.

La confidenza della principessina del Grande Fratello Vip

Dopo aver trascorso circa un'ora con Barù all'interno della "capanna", Jessica si è confidata con le amiche, raccontando parte di quello che è successo lontano da occhi indiscreti.

Anche se non è scesa nei particolari di quello che il compagno d'avventura le ha detto dietro alla tenda, la principessina ha fatto sapere: "Mi ha parlato finalmente, invece di dire mezze frasi, mezze parole", specificando che la conversazione è avvenuta senza microfono.

"Ho capito tutto per fortuna", ha aggiunto la giovane nella chiacchierata con Manila che ha catturato l'attenzione degli spettatori del Grande Fratello Vip 6.

Quando le è stato chiesto se potranno esserci sviluppi tra lei e il nobile fuori dalla casa più spiata d'Italia, Selassié ha detto: "Se ci fidanzeremo quando usciremo da qui? Questo non lo so, però sicuramente ci vedremo".

La sorella di Lulù ha lasciato intendere che Barù si sarebbe dichiarato a lei, ammettendo per la prima volta un interesse che davanti agli altri tace.

Attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip

I fan della coppia, che è stata ribattezzata "Jerù", non hanno potuto far altro che gioire per questo colpo di scena inaspettato: nelle ore precedenti a questo incontro dietro alla tenda, Barù aveva detto di non provare nulla per Jessica e lei aveva iniziato a dubitare di lui e della sincerità del loro rapporto.

"La loro serenità di oggi non ha prezzo", "Lui le ha confermato quello che lei pensava di aver capito. Ora avete capito?", si legge su Twitter domenica 6 marzo.

Lunedì 7 marzo, nel corso della terzultima puntata del Grande Fratello Vip 6, si parlerà sicuramente a lungo di questo legame e non è da escludere che Alfonso Signorini decida di indagare su quello che è successo nella "capanna" tra la principessina e il nobile, soprattutto a fronte del riavvicinamento che c'è stato tra loro dopo questa chiacchierata senza microfoni.

Intanto manca una settimana alla finalissima del reality Mediaset: alcuni concorrenti saranno eliminati (non meno di due) e altri approderanno alla diretta del 14 sempre e solo dopo un parere positivo del pubblico a casa.