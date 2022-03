Cambio programmazione in casa Mediaset per questo 2022. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda della soap opera Una vita che chiuderà per sempre i battenti, salutando così il pubblico di Canale 5.

Per una soap che uscirà di scena dal palinsesto, però, c'è già un'altra pronta a tener compagnia al pubblico italiano: trattasi di Dos Vidas, una nuova serie spagnola che presto debutterà in prima visione assoluta anche sulla rete ammiraglia del Biscione.

Chiude la soap Una Vita: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di questo 2022 riguarderà in primis la messa in onda della soap opera Una Vita, che presto saluterà definitivamente anche il pubblico italiano.

In patria, già da un anno gli episodi della soap ambientata ad Acacias 38 sono stati "cassati" dalla programmazione quotidioana.

La soap ha chiuso così i battenti, alla luce di un calo di ascolti che c'è stato nel corso dell'ultima stagione e che ha spinto i produttori a non rinnovare la serie per una nuova stagione.

Di conseguenza, anche gli spettatori di Canale 5 molto presto si ritroveranno a fare i conti con questo addio definitivo dal palinsesto.

Una Vita chiude per sempre, ma debutta una nuova soap

La messa in onda delle puntate conclusive di Una Vita è prevista tra l'estate e il prossimo autunno.

Entro il 2022, quindi, la soap sparirà dal palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, chiudendo così i battenti come era successo in passato per altre soap, come nel caso de Il Segreto oppure della serie italiana, Centovetrine.

Eppure, alla luce del successo che le soap riescono a registrare nella fascia del pomeriggio, con picchi di oltre il 20% di share, ecco che Mediaset ha scelto di correre ai ripari, acquistando già i diritti di una nuova serie spagnola, destinata al daytime di Canale 5.

Dos Vidas, la nuova soap di Canale 5: cambio programmazione Mediaset 2022

La nuova soap opera che terrà compagnia al pubblico italiano si chiama Dos Vidas. Al centro della trama ci sono nonna e nipote: Julia e Carmen, entrambe separate da mezzo secolo e da due continenti.

Entrambe, però, hanno qualcosa in comune che va al di là del legame di parentela: la volontà di far sì che i loro sogni diventino realtà ed entrambe riusciranno a trovare l'amore quando meno se lo aspettano.

Insomma la nuova soap Dos Vidas, che potrebbe prendere tranquillamente il posto di Una Vita nel palinsesto di Canale 5, è destinata a conquistare il gradimento degli spettatori.

Al momento, però, non si hanno date certe sul debutto che potrebbe avvenire tra l'estate e l'autunno 2022, assicurando così un buon traino a Uomini e donne.