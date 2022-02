Cambio programmazione sulle reti Mediaset per la stagione tv 2022/2023. Ci saranno diverse soap che usciranno di scena dal palinsesto della rete ammiraglia, come nel caso di Love is in the air e Una vita.

Al tempo stesso, ci sarà spazio per il debutto di nuove serie come Dos Vidas mentre per quanto riguarda il genere reality show, potrebbe esserci un ritorno al Grande Fratello Nip.

Chiude Una Vita e Love is in the air: cambio programmazione Mediaset 2022/2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset prevede la chiusura di Love is in the air, la soap turca con Eda e Serkan che saluterà il pubblico entro la primavera di questo 2022.

Questa, però, non sarà l'unica soap che uscirà di scena dal palinsesto di Canale 5, dato che è previsto anche il gran finale di Una Vita, la soap spagnola che da oltre dieci anni tiene compagnia al pubblico.

Gli episodi conclusivi della soap iberica con protagonisti Genoveva e Felipe saranno trasmessi tra l'estate e l'autunno 2022, dopodiché calerà il sipario su Una Vita che, in Italia, continua a registrare ottimi ascolti in daytime.

Sulle reti Mediaset arriva la nuova soap Dos Vidas

Ebbene, per la nuova stagione tv 2022/2023 per far fronte all'uscita di scena di queste due soap, Canale 5 punterà su una nuova serie iberica dal titolo Dos Vidas, la quale potrebbe prendere il posto di Una Vita nella fascia oraria subito dopo Beautiful e prima di Uomini e donne.

Tuttavia, per rimpiazzare al meglio la fascia pomeridiana e trovare un buon traino anche per Pomeriggio 5, non si esclude che Mediaset possa trovare anche un'altra soap opera da testare durante la stagione estiva per poi farla proseguire nel daytime pomeridiano della nuova stagione televisiva autunnale, in partenza a settembre.

Tra le novità della programmazione Mediaset 2022/2023 potrebbe esserci anche quella legata ai reality show.

Possibile addio del GF Vip e torna quello Nip: cambio programmazione Mediaset 2022/2023

A quanto pare, infatti, dal prossimo settembre il Grande Fratello Vip potrebbe lasciare spazio ad una nuova edizione della versione "Nip" del reality show, ossia quello con protagoniste persone comuni.

Una scelta che sarebbe dettata dal fatto che, nel corso di questi anni, i vari reality show Rai-Mediaset avrebbero "arruolato" la maggior parte dei personaggi famosi in circolazione, motivo per il quale risulterebbe sempre più difficile trovare dei veri Vip in grado di mettersi in gioco.

Per far fronte a questa mancanza di famosi, si potrebbe puntare su una versione del GF con persone sconosciute, la cui conduzione resterebbe sempre nelle mani di Alfonso Signorini, timoniere delle ultime tre edizioni Vip di questo fortunato reality show Mediaset.