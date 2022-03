Cambio programmazione in casa Mediaset per L'Isola dei Famosi 2022 e La Pupa e il Secchione Show. I due reality show, condotti rispettivamente da Ilary Blasi e Barbara d'Urso, stanno popolando il palinsesto della rete ammiraglia e, nelle prossime settimane, ci saranno delle novità importanti.

In particolar modo, gli appuntamenti in prime time con L'isola, subiranno degli accorciamenti per lasciare spazio proprio al reality show condotto da Barbara d'Urso.

L'Isola dei famosi 2022 si accorcia: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset prenderà forma il lunedì e il giovedì sera, quando in prime time è previsto l'appuntamento serale con L'Isola dei famosi condotto da Ilary Blasi.

Il reality show della sopravvivenza, a partire da questa settimana, infatti, subirà un piccolo accorciamento in prime time, dato che le puntate non termineranno più all'1:35 circa, così come è accaduto durante la prima settimana di messa in onda.

Lunedì 28 e giovedì 31 marzo, il reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda fino all'1:15 circa, subendo così una riduzione di circa venti minuti rispetto all'orario delle scorse puntate.

Il motivo? Subito dopo l'appuntamento con i naufraghi dell'Isola dei famosi ci sarà spazio per l'arrivo del daytime de La Pupa e il Secchione Show.

Barbara d'Urso sbarca anche su Canale 5 con La Pupa e il Secchione Show

Il reality show condotto da Barbara d'Urso sta andando in onda su Italia 1: ogni martedì sera, i vari protagonisti dello show si sfidano per cercare di riuscire a mantenere il loro posto all'interno della villa e quindi evitare l'eliminazione definitiva.

Il programma, fino a questo momento, ha avuto il daytime solo su Italia 1, intorno alle 13:00, con una breve striscia di circa 15 minuti.

Da questa settimana, però, il daytime de La Pupa e il Secchione Show sbarcherà anche su Canale 5: la messa in onda, infatti, è prevista intorno all'1:20 circa, subito dopo gli appuntamenti in prime time con L'Isola dei famosi 2022, che chiuderanno prima per lasciare spazio al reality show di Barbara d'Urso.

Il daytime del reality di Barbara d'Urso in seconda serata: cambio programmazione Mediaset

Una scelta che potrebbe essere dettata in primis dal crollo ascolti subito da La Pupa e il Secchione con la seconda puntata di messa in onda.

Dopo un esordio con oltre 2 milioni di spettatori, il reality show di Italia 1 ha perso più di 600 mila spettatori, fermandosi ad una media di circa 1,3 milioni e uno share del 9%.

Beneficiando dell'ottimo traino dell'Isola dei famosi, il daytime del reality show di Barbara d'Urso potrebbe guadagnare qualche spettatore in più anche nelle puntate serali trasmesse poi su Italia 1.