Cambio programmazione in casa Mediaset per i mesi di aprile e maggio. Le novità riguarderanno sia la fascia del prime time, dove ci sarà il ritorno di Can Yaman ma anche quella del daytime, dove si assisterà alla chiusura definitiva della soap Love is in the air.

E poi ancora, spazio al ritorno di Pio e Amedeo in prime time ma anche a quello di Paolo Bonolis con le nuove puntate di Avanti un altro.

Il ritorno in tv di Can Yaman: cambio programmazione Mediaset aprile-maggio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per i mesi di aprile e maggio, riguarderà anche il genere fiction.

In prime time, infatti, ci sarà il ritorno di Can Yaman, protagonista della nuova attesissima serie tv, "Viola come il mare", che lo vedrà in coppia assieme a Francesca Chillemi.

La nuova serie tv, in sei puntate, dovrebbe andare in onda di mercoledì sera anche se al momento non si conosce ancora la data ufficiale di messa in onda.

Di sicuro, però, è una delle serie più attese dal pubblico che segnerà il ritorno in scena di Can Yaman dopo un periodo di assenza sul piccolo schermo italiano.

Tornando anche Paolo Bonolis e Pio-Amedeo: cambio programmazione Mediaset

E poi ancora, tra le novità dei prossimi mesi, va segnalato anche il ritorno di Pio e Amedeo, che torneranno a presidiare la fascia del prime time di Canale 5 con il ritorno di "Emigratis", la storica trasmissione che li aveva portati in giro per il mondo e che aveva segnato il loro successo su Italia 1.

Spazio anche al ritorno di Paolo Bonolis. Di domenica sera, tra aprile e maggio, è previsto un nuovo cambio programmazione: al termine de Lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti, tornerà l'appuntamento con Avanti un altro pure di sera, il game show condotto da Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.

Maria De Filippi, invece, continuerà a presidiare la fascia del sabato sera di Canale 5 con il serale di Amici 21, lo storico talent show Mediaset che continua ad essere un fiore all'occhiello della programmazione Mediaset.

Chiude Love is in the air: cambio programmazione Mediaset aprile-maggio

Cambiamenti in arrivo anche in daytime, dove verso la fine di aprile, è prevista la chiusura definitiva della soap opera Love is in the air.

Eda e Serkan saluteranno definitivamente il pubblico di Canale 5, dopo avergli tenuto compagnia per più di un anno e mezzo.

E, al termine degli episodi in prima visione di Love is in the air, sarebbe previsto il ritorno di Brave and Beautiful, l'altra soap opera turca che venne stoppata lo scorso autunno per esigenze di palinsesto.

I nuovi episodi di Brave and Beautiful dovrebbero andare in onda in daytime nella fascia pomeridiana, a cavallo tra il daytime di Amici 21 e Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.