Cambio programmazione in casa Rai per il prossimo autunno 2022. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda di Ballando con le stelle, lo show condotto con successo da Milly Carlucci, già confermato per una nuova stagione su Rai 1.

Spazio anche al ritorno di Amadeus che, prima di tornare al timone del Festival di Sanremo 2023, sarà al timone di quattro nuove serate evento che andranno in onda dall'Arena di Verona, ricche di ospiti.

A rischio Ballando con le stelle 2022: cambio programmazione Rai autunno

Nel dettaglio, il cambio programmazione per l'autunno 2022 potrebbe riguardare in primis la messa in onda di Ballando con le Stelle.

Lo show di Milly Carlucci infatti, complice la messa in onda dei Mondiali di Calcio che saranno trasmessi in pieno autunno dalla rete ammiraglia Rai, quest'anno potrebbe slittare alla primavera.

Anche se, secondo le ultime indiscrezioni, dopo l'uscita di scena della Nazionale italiana dai Mondiali si starebbe ragionando di nuovo su un possibile riposizionamento in autunno dello show, ma al momento non ci sono ancora notizie certe da parte della Rai.

La stessa Milly Carlucci, in una recente intervista, ha ammesso che stavano ragionando con la Rai per capire quando programmare questa nuova edizione di Ballando con le stelle, ormai diventato un vero "must" del palinsesto della rete ammiraglia.

Milly Carlucci e Amadeus confermati nel palinsesto Rai

L'ipotesi è quella che lo show possa partire a settembre, slittare a ottobre oppure essere posticipato alla stagione televisiva primaverile.

In attesa di scoprire quali saranno le sorti dello show di Milly Carlucci, arriva una promozione per Amadeus, che tornerà a essere il mattatore del sabato sera televisivo di Rai 1 con lo show Arena Suzuki 60, 70, 80 e 90.

Dopo il successo della prima edizione, che ha ottenuto una media di circa quattro milioni di spettatori a settimana, lo show condotto da Amadeus dall'Arena di Verona tornerà ad accendere il sabato sera della rete ammiraglia Rai.

Amadeus ritorna con il suo show musicale dall'Arena di Verona

Rispetto allo scorso anno, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero previste complessivamente quattro puntate, che dovrebbero andare in onda a partire dal 17 settembre su Rai 1.

Tuttavia questo non sarà l'unico impegno dell'autunno per Amadeus, che tornerà anche al timone del game show "I Soliti Ignoti", in onda tutte le sere nella fascia dell'access prime time, dopo il Tg1 delle 20.

Nel 2023 Amadeus tornerà anche al timone del Festival di Sanremo, nella duplice veste di direttore artistico e conduttore. Trattasi del quarto Festival di fila che presenta, al quale seguirà anche un quinto nel 2024, già confermato dai vertici della tv di Stato.