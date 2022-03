I più attenti fan di Uomini e donne hanno notato un'insolita assenza nelle puntate che sono andate in onda nell'ultimo periodo: Tinì Cansino non partecipa al dating show da circa un mese, ovvero da quando è stata avvistata per l'ultima volta al fianco del tronista Luca Salatino. Restando sul fronte opinionisti, si vocifera che Tina Cipollari sarebbe arrabbiata con Maria De Filippi per aver preso le parti di Pinuccia nella loro discussione di qualche giorno fa.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

Anche se i suoi interventi erano sporadici e spesso poco incisivi, i fan di Uomini e Donne hanno subito notato l'assenza di Tinì Cansino nelle ultime puntate che sono andate in onda.

Da circa un mese a questa parte, infatti, l'ex soubrette non figura più al fianco dei tronisti: gli unici opinionisti che commentano le gesta di dame, cavalieri e corteggiatori, infatti, sono Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Una domanda che sta serpeggiando tra gli spettatori del dating show è: che fine ha fatto Tinì?

L'ipotesi che la donna possa essere stata estromessa definitivamente dal cast sembra poco attendibile, perché lei continua a tenere una rubrica all'interno della rivista ufficiale del programma. Qualora la redazione avesse deciso di fare a meno dell'ex volto di Drive In, sarebbero anche stati sospesi i suoi interventi settimanali sull'astrologia sul magazine della trasmissione.

Tensione tra i protagonisti di Uomini e Donne

Non sono ancora trapelate informazioni ufficiali sull'assenza prolungata di Tinì negli studi di Uomini e Donne: la redazione, infatti, non si è espressa sui motivi che stanno tenendo lontana Cansino dalla trasmissione della quale è opinionista fissa.

A proposito di veterani del cast, in queste ore si sta facendo un gran parlare dell'inedita reazione che Tina ha avuto durante un'accesa lite con Pinuccia.

Dopo che la dama l'ha rimproverata dandole della "villana", Cipollari ha perso le staffe ed è stata fermata da Gianni e Maria.

La bionda vamp, però, è stata sul punto di piangere quando la dama di Vigevano le ha detto: "Ma tua madre te l'ha insegnata l'educazione?".

Sentendo tirare in ballo la mamma che non c'è più, la collega di Sperti si è ammutolita e ha lasciato lo studio prima di commuoversi e dare un'immagine rara di sé ai telespettatori.

Il rumor sulla vamp di Uomini e Donne

Al termine della puntata di Uomini e Donne che l'ha vista scontrarsi bruscamente con Pinuccia, pare che Tina abbia reagito ancora peggio rispetto a come si è mostrata davanti alle telecamere.

Un'indiscrezione che sta facendo il giro della rete, infatti, sostiene che l'opinionista del dating show se la sarebbe presa anche con Maria De Filippi rea, secondo lei, di aver difeso la dama nella litigata che hanno avuto in studio.

La conduttrice del programma ha cercato di giustificare la signora del parterre dicendo che non voleva offendere la vamp quando ha tirato in ballo sua madre: il suo era un modo di dire per mettere in discussione la sua educazione, non la mamma che non c'è più.

C'è addirittura chi pensa che Tina potrebbe lasciare il cast dopo questo brutto episodio, ma al momento è solo una supposizione che non trova conferme da nessuna parte.

La romana, infatti, è una protagonista assoluta del format di Canale 5 e difficilmente la redazione rinuncerebbe a lei per una piccola incomprensione.

C'è da scommettere, però, che i battibecchi con Pinuccia andranno avanti almeno fino a fine stagione, perché si sa che Cipollari ha la memoria lunga e non dimentica chi le fa un torto.