Cambio programmazione sulle reti Rai per le prossime settimane della stagione televisiva primaverile. Le novità riguarderanno in primis le fiction: alcune usciranno di scena dal palinsesto della rete ammiraglia, mentre altre torneranno per la gioia del pubblico.

È il caso di Don Matteo 13, la popolare Serie Tv con protagonista Terence Hill che prenderà il posto di Doc 2-Nelle tue mani.

Chiude Doc 2-Nelle tue mani: nuovo cambio programmazione Rai

Il cambio programmazione Rai interesserà gli appassionati della Serie Tv Doc 2 con protagonista Luca Argentero.

La fiction chiuderà i battenti giovedì 17 marzo con la messa in onda dell'ultima puntata della seconda stagione che ha ottenuto ottimi risultati in termini di share.

Andrea Fanti e tutti gli altri personaggi della fiction saluteranno gli spettatori, in attesa di rivederli di nuovo in azione nel corso delle puntate della terza stagione di Doc che sarebbe già in fase di scrittura.

Il ritorno di Don Matteo 13 nel prime-time Rai: quando inizia

Cosa succederà il giovedì sera dopo la fine di Doc-Nelle tue mani? Giovedì 24 marzo, in prime-time su Rai 1 ci sarà un cambio di programmazione dettato dagli impegni della Nazionale italiana di calcio.

Alle 20:45 si giocherà la sfida fra l'Italia del commissario tecnico Roberto Mancini e la Macedonia del Nord, valida per i playoff di accesso ai prossimi campionati del mondo di calcio.

A partire dal 31 marzo, il giovedì sera tornerà ad essere dedicato alle fiction.

In prime-time è previsto il debutto di Don Matteo 13, la storica Serie Tv con Terence Hill che tornerà in onda con un nuovo ciclo di episodi in prima visione.

Una serie molto attesa dal pubblico, complice anche l'addio di Terence Hill che lascerà il cast passando il testimone nelle mani di Raoul Bova, che diventerà il nuovo protagonista nei panni di Don Massimo.

Spazio al ritorno di Claudio Amendola: cambio programmazione Rai

Il cambio programmazione Rai delle prossime settimane primaverili riguarderà anche la serata del lunedì, dove è previsto il ritorno di un'altra fiction molto seguita dai telespettatori della rete ammiraglia.

Trattasi di Nero a metà 3, la serie poliziesca con protagonista Claudio Amendola che terrà compagnia al pubblico con un nuovo ciclo di puntate.

Di domenica sera, invece, proseguirà l'appuntamento con Noi, la Serie Tv con Aurora Ruffino e Lino Guanciale, la quale chiuderà i battenti con la sesta e ultima puntata a metà aprile.

Da segnalare anche il ritorno di Carlo Conti che, da aprile, sarà al timone di un nuovo talent show dal titolo The Band, dedicato al mondo dei gruppi musicali italiani.