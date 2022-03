Rosalinda Cannavò è uscita con un nuovo progetto musicale: il singolo dal titolo "Sempre avanti", un brano dalle sonorità pop che si incastra perfettamente con le hit del panorama musicale italiano e non solo. Siciliana d'origine, è un’attrice e ha partecipato al Grande Fratello Vip 5 giungendo sino alla semifinale. Blasting News ha contattato Rosalinda per un’intervista.

Rosalinda: 'Ho sempre amato cantare'

Rosalinda, intanto parliamo del tuo nuovo singolo. Raccontaci com’è nato il progetto musicale.

“È nato in realtà in modo del tutto spontaneo.

Ho sempre amato cantare e non ho mai coltivato questa passione. Mi dilettavo a casa, ero il tormento della famiglia visto che non facevo altro che cantare, ma niente di più. Parlando con la mia agenzia, che mi segue in tutti gli altri lavori, hanno creato un incontro con quella che è la mia attuale etichetta discografica e da lì è nato tutto. Mi hanno proposto questa canzone e me ne sono subito innamorata”.

Attraverso "Sempre avanti" quale messaggio intendi lanciare?

“Spero di lanciare tanti messaggi. Già dal titolo "Sempre avanti", anche considerando il mio passato particolare, calza a pennello. Ha un testo che rappresenta me, ma che può rappresentare tutti: la me da ragazzina con tutti gli errori che si fanno fino a diventare donna, fino capire il proprio passato, accettandolo e accogliendolo per farne tesoro.

Rappresenta tante altre cose per me, come quell’ingenuità di una ragazzina che viene da una realtà molto semplice, con una famiglia che crede nei valori e si fida dagli altri. Lancia anche il messaggio che fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio e bisogna contare solo su se stessi e fidarsi solo di se stessi”.

Sempre avanti è anche un motto di vita nonostante le varie difficoltà?

“Assolutamente. Ero una pessimista cronica e vedevo sempre il bicchiere mezzo vuoto. Questo atteggiamento in passato non mi ha portato cose positive, anzi quando mi accadeva qualcosa di brutto sprofondavo ancora di più nell’angoscia e nella tristezza perché le vivevo nel modo sbagliato. Sottolineo sbagliato perché ho cambiato approccio, sono più positiva e non credo sia casualità, visto che le cose belle sono arrivate.

Oggi cado, ma mi rialzo. Mi faccio forza e so che prima o poi ce la farò”.

"Sempre avanti" non è il tuo primo progetto musicale. Nel 2019 è uscito l’inedito "Sei sei sei" e tre anni prima "Magico". Ti vedremo ancora protagonista sulla scena musicale?

“Lo spero. "Sempre avanti" non è il mio primo progetto ma, non so per quale ragione, lo considero come tale. I primi sono stati dei tentativi con un mio caro amico, che purtroppo non c’è più, che abbiamo messo online, ma senza etichetta discografica sono rimasti senza che nessuno li notasse. Infatti non li aveva notati nessuno prima dell’uscita di "Sempre avanti". Anche per via del post Grande Fratello Vip tutto è stato notato maggiormente”.

Rosalinda Cannavò sul GF Vip 5: 'È stata una terapia'

Sei al timone di "Casa Chi". Come ti trovi in questa avventura? Quali sono gli aspetti più interessanti di questa esperienza?

“È stata la mia prima esperienza a livello di conduzione. Non l’avevo mai fatto prima e mi spaventava così come tutte le cose nuove. Grazie al team, che è fantastico, mi sono trovata molto bene. Mi sono divertita, abbiamo continuato a parlare di Grande Fratello e avendolo vissuto dall’interno davo un mio punto di vista. Mi piace la conduzione e dico di più: mi piacerebbe coniugare la conduzione con la musica e quindi un domani, dopo un pochino di gavetta, magari condurre un programma di musica”.

Impossibile non compiere un passo indietro e chiederti cosa ti è rimasto della partecipazione al Grande Fratello Vip 5, oltre ovviamente all’amore che hai trovato?

Lo rifaresti?

“Assolutamente sì. C’è chi lo ama e chi lo odia, non ci sono vie di mezzo, perché è un’esperienza più forte di quello che sembra. Dall’esterno uno può pensare di vedere dei concorrenti che si lamentano in una situazione abbastanza agiata. Invece a livello psicologico è uno dei reality più tosti, perché puoi contare solo tu te stesso. Vai a scavare dentro, affrontando cose che nella vita quotidiana non affronti. È stata un’esperienza incredibile che mi ha fatto crescere a livello umano. Mi sento molto arricchita. Sono state tantissime le cose che mi sono rimaste impresse, proprio perché è stato un percorso che non finiva più. Eventi specifici non ce ne sono, piuttosto mi ha lasciato una crescita interiore che non mi aspettavo all’interno di un reality.

È stata una terapia davanti a tutta Italia, che fa strano. Ho tirato fuori cose molto personali, ma averle raccontate è stata una terapia per me e tante altre persone che hanno vissuto avventure difficili come me in passato”.

I progetti di Rosalinda

Quali sono i progetti futuri di Rosalinda? Oltre al canto bolle qualcosa in pentola anche nell’ambito della recitazione?

“Attualmente nell’ambito della recitazione no, perché sto facendo tantissime cose. Meglio non fare troppo perché poi si rischia di non concludere nulla. Quella è comunque la mia passione principale, ho studiato per fare quello. In ambito sentimentale mi piacerebbe vedermi con una bella famiglia, però sono ancora giovane e ho abbastanza tempo.

In ambito professionale, come detto, mi piacerebbe condurre un programma di musica. Inoltre stiamo lavorando a un progetto più ampio a livello musicale, quindi magari uscire non con un singolo, ma con un album. Sono molto pignola e su alcune cose non mi smuovo. Vorrei che i brani e la musica trasmettessero qualcosa di importante e anche a livello sociale, con dei messaggi profondi”.