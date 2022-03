Cambio di programmazione in vista sulla prima rete Rai. Nel mese di aprile 2022 alcune serie televisive si concluderanno e passeranno il testimone ad altre novità. Sarà così per Il Paradiso delle signore 6 che terminerà il 29 aprile lasciando spazio ad una nuova soap opera.

Inoltre, dando uno sguardo ai palinsesti Rai pubblicati recentemente, alcuni titoli precedentemente annunciati non andranno in onda, come la seconda parte di Imma Tataranni 2. La mancanza del PM di Matera verrà colmata a marzo-aprile dalla nuova fiction al femminile Studio Battaglia.

Inoltre, sempre nel mese di aprile prenderà il via la serie Sopravvissuti.

Il Paradiso delle signore 6 chiude ad aprile: su Rai 1 arriva una nuova soap

L'appuntamento quotidiano con le puntate inedite della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore proseguirà fino a venerdì 29 aprile 2022. È ciò che riporta il palinsesto pubblicato recentemente su Rai Pubblicità. Dunque, la soap interpretata da Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi si avvia verso la conclusione stagionale. Lo spazio lasciato libero al pomeriggio verrà occupato da Sei sorelle, una soap opera spagnola già trasmessa in patria dal 2015 al 2017.

Stando a quanto riporta il palinsesto, le vicende delle sorelle Silva faranno compagnia ai telespettatori italiani dalle ore 15:55 alle 16 :45 circa.

La programmazione dovrebbe rimanere invariata per tutto il periodo estivo.

Arriva su Rai 1 la fiction Sopravvissuti, il mystery drama con Lino Guanciale

Arriverà presto su Rai 1 la Serie TV Sopravvissuti, un mystery drama prodotto da Rai Fiction, ZDF, France Télévisions e Rodeo Drive. La fiction diretta da Carmine Elia è composta da 12 episodi che verrà trasmessa in sei serate.

La trama è incentrata sul viaggio di dodici passeggeri sull'Arianna, una barca che dopo alcuni giorni, a causa di una tempesta, scompare misteriosamente dai radar. Un anno dopo viene ritrovato il relitto con a bordo solo sette sopravvissuti. Cosa è realmente accaduto agli altri? Quale segreto nascondono i "ritornati"? I telespettatori seguiranno, nel corso degli episodi, le vicende dei sette superstiti (interpretati, tra gli altri, da Lino Guanciale e Barbora Bobulová), per scoprire, passo passo, il segreto del loro viaggio.

Alcuni siti riportano che la data del debutto di Sopravvissuti è il 28 marzo, ma secondo il palinsesto di Rai 1 la serie debutterà in prima serata il 4 aprile.

Rinviata Imma Tataranni 2, a marzo arriva la miniserie al femminile Studio Battaglia

La programmazione di Rai 1 del mese di aprile 2022 non prevede il ritorno della seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore. Come il pubblico dovrebbe già sapere, il secondo ciclo della fiction è composto da otto episodi, quattro dei quali sono stati trasmessi nell'autunno 2021. Il ritorno con i restanti episodi era stato inizialmente annunciato per la primavera 2022. Dunque, bisognerà attendere eventuali aggiornamenti del palinsesto per sapere se la procuratrice interpretata da Vanessa Scalera riuscirà a trovare uno spazio tra aprile e maggio o se slitterà ulteriormente.

Non mancheranno, però, le fiction al femminile. Il 15 marzo, infatti, debutterà su Rai 1 la miniserie Studio Battaglia, un legal drama in quattro puntate con Lunetta Savino, Barbora Bobulová e Giorgio Marchesi. La fiction, che dovrebbe concludersi nei primi giorni di aprile, racconterà la storia di quattro donne (una madre e tre figlie), tre delle quali avvocate divorziste che si scontreranno tanto in famiglia quanto in tribunale.