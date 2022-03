Proseguono su Rai 1 gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore. La trama delle ultime puntate andate in onda sono state incentrate sempre di più sulla questione che riguarda Stefania e la madre. La giovane Colombo non sa infatti che la sua vera madre è Gloria. Il peso delle menzogne diventerà sempre più pesante per Ezio, ma anche per Gloria. Nelle puntate de Il Paradiso che andranno in onda dal 14 al 18 marzo, Stefania farà perdere le sue tracce alla famiglia. In questo la donna verrà aiutata da Marco, che la nasconderà a Villa Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 marzo: Stefania chiede aiuto a Marco

La settimana degli appuntamenti con Il Paradiso si aprirà con la scomparsa di Stefania, che si recherà dai Guarnieri per chiedere aiuto a Marco. Il giovane deciderà di aiutarla nascondendola nella foresteria delle villa. Salvatore deciderà di abbandonare l'idea di comprare casa, visto che la piccola Irene continuerà nella sua decisione di non volersi trasferire con la madre Anna. Adelaide, allo scuro dei ricatti di Dante, sarà invece convinta che Romagnoli possa essere un buon socio in affari per Vittorio. La puntata del 15 marzo mostrerà l'arrivo di un telegramma a casa Colombo inoltrato da Stefania. Marco, che continuerà a coprire la giovane, si vedrà costretto a rifiutare ogni invito da parte di Gemma.

Tra Vittorio e Dante si scatenerà lo scontro, non appena Conti scoprirà che Romagnoli ha deciso di organizzare una sfilata per sfoggiare la nuova collezione. Stefania avrà dei contrasti interiori perché da un lato vorrebbe perdonare Gloria per avergli mentito, ma dall'altro si sentirà delusa.

Spoiler Il Paradiso delle Signore al 18 marzo: Umberto scopre il nascondiglio di Stefania

L'appuntamento del 16 marzo vedrà Umberto recarsi in foresteria, visto l'atteggiamento sospettoso di Marco. Ludovica rimarrà affascinata dal nuovo arrivato Ferdinando. Durante la puntata del 17 marzo, Umberto dirà alla giovane Colombo che dovrà lasciare la tenuta al più presto.

Gemma si recherà a Villa Guarnieri dal suo amato. Stefania vedrà i due baciarsi e deciderà in quel momento di andare via. Nel frattempo, Dante e Fiorenza metteranno i bastoni tra le ruote alla sfilata.

L'ultima puntata della settimana vedrà Stefania far ritorno in casa, ma solo per preparare le valige. La donna deciderà infatti di andare a vivere dalle amiche, che saranno molto entusiaste di accoglierla. Il piano di Fiorenza e Dante andrà come previsto, dato che la sfilata al Circolo si rivelerà essere un vero e proprio fallimento. Agnese deciderà di andare in soccorso di Salvatore, chiedendo ad Anna di convincere sua figlia Irene a trasferirsi