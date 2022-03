Alex Belli non sembra aver gradito la vicinanza tra Delia Duran e Antonio Medugno all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. L'attore su Twitter, ha mandato un avvertimento a Antonio, invitandolo a stare lontano da Delia e augurandosi che le loro strade non si incrocino mai. Una sorta di minaccia quella di Alex nei confronti del tiktoker napoletano.

Alex geloso della vicinanza tra Delia e Antonio Medugno al Gf Vip

Alex Belli lancia un avvertimento ad Antonio Medugno. L'attore è attualmente lontano dall’Italia ma continua evidentemente a seguire ciò che accade nella Casa del Grande fratello Vip.

In particolare, la sua attenzione è rivolta verso la moglie Delia Duran che, dopo l'uscita di Nathaly, si è ravvicinata a Antonio Medugno. La modella venezuelana pare non essere indifferente al fascino di Antonio, così come dichiarato da lei stessa nelle scorse ore. Questo potrebbe aver provocato la gelosia di Alex, anche se Delia ha ribadito di amare il marito. A gettare ulteriore benzina sul fuoco, l'aperitivo organizzato dal Gf Vip nelle scorse ore, durante il quale Delia ha ballato proprio con Antonio Medugno, divertendosi molto.

Alex Belli invita Antonio a stare lontano da Delia

Un riavvicinamento come già accennato, che non è piaciuto all'attore parmense che ha voluto dire la sua con un messaggio pubblicato su Twitter.

In sostanza, Alex ha voluto far arrivare un messaggio chiaro e diretto ad Antonio Medugno. In pratica, è sembrato che Belli questa volta abbia voluto marcare il territorio. In breve, senza tanti giri di parole, l'attore ha invitato il tiktoker napoletano a stare lontano da Delia, evitando di di rivolgere sguardi da latin lover o facendole battutine a doppio senso.

"Certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che amo te le puoi risparmiare" ha cinguettato Alex.

CARO TIKTOKIO,sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio,ma ricordati

che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare,vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia.#alexbelli #antoniomedugno — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 2, 2022

Alex avverte Antonio: 'Che la tua strada non si scontri mai con la mia'

Il messaggio di Alex si conclude con una sorta di avvertimento visto che ha scritto: "Vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia".

Questo avvertimento sembra stridere con tutte le dichiarazioni fatte dall'ex gieffino sull'amore libero e che il pubblico ha sentito per mesi. Ora resta da capire se Alex sarà presente nella prossima diretta del Gf Vip. In caso affermativo potrebbe esserci un confronto tra lui e Antonio Medugno, anche a fronte di questo ultimo messaggio social. Pertanto bisognerà attendere sino a giovedì 3 marzo per scoprire se ci saranno novità al riguardo.