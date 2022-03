Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle signore, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 1, da lunedì 7 a venerdì 11 marzo, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Vittorio annuncerà allo staff del Paradiso che Dante è il nuovo socio del negozio. Intanto, Umberto dirà a Romagnoli che non gli permetterà di fare quello che gli pare, in quanto ha ancora un controllo sulle attività vicine al Paradiso. Infine, Stefania verrà a sapere che Gloria è sua madre.

Vittorio affronterà Dante a muso duro

Nelle puntate in onda la settimana prossima, Agnese sarà in apprensione per Maria che si ritroverà da sola a Roma e spererà che abbiano ricucito il rapporto con Rocco. Nel mentre, Vittorio comunicherà a tutto il suo staff che Dante sarà il nuovo socio del Paradiso. Intanto, Stefania sarà convinta che Ezio abbia un rapporto con un'altra donna e poi non ci metterà molto a scoprire che quella donna è Gloria.

Poco dopo, Vittorio affronterà Dante a muso duro, però Romagnoli non reagirà al nervosismo di Conti, ma si godrà i primi trionfi con sua cugina Fiorenza. Nel mentre, Maria tornerà da Roma e farà finta che con Rocco sia tornato il sereno, ma il suo comportamento dirà tutt'altro.

Invece, Stefania spierà Gloria ed Ezio: il loro segreto sarà sempre più a rischio.

Successivamente, Stefania vorrà scoprire la verità e farà domande sempre più dirette a Gemma ed Ezio. Intanto, Umberto dirà a Dante di avere ancora un controllo sulle attività che attorno al Paradiso, quindi non gli permetterà di fare quello che gli pare anche se è il socio di Vittorio.

Gloria dirà a Stefania di essere sua madre

Poco dopo, Beatrice accetterà l'invito a pranzo di Dante, così da tenerlo d'occhio da un lato e per vedere se c'è un interesse dall'altro. Intanto, Vittorio scoprirà che la Signorina Buonasera non potrà più presentare gli abiti della nuova collezione del Paradiso. Invece, Stefania leggerà una lettera di Gloria che si ritroverà costretta a confessare di essere sua madre.

La giovane sarà scioccata per la rivelazione e poi deciderà di raccontare tutto a Marco e non tornerà a casa.

In particolare, Stefania andrà a casa di Irene e Maria ma non dirà nulla alle due della scoperta, in quanto la giovane preferirà sfogarsi solo con Marco. Nel mentre, Maria confesserà ad Agnese la verità su Rocco, mentre al Paradiso Dante troverà all'ultimo secondo una soluzione che salverà la presentazione della nuova collezione. Infine, Gloria parlerà con Stefania, ma la giovane si allontanerà e deciderà di fuggire, in quanto non potrà più mentire ad Irene e Maria.