Nathaly Caldonazzo è stata la prima eliminata della puntata del GF Vip 6 andata in onda lunedì 28 febbraio 2022 su Canale 5. Poco prima di abbandonare la casa più spiata d'Italia, l'attrice è stata chiamata dal conduttore Alfonso Signorini in confessionale e si è sfogata contro Barù, Jessica e Lulù Selassié, accusandoli di averla isolata dal resto del gruppo degli inquilini. In particolare, l'ex gieffina ha affermato di essere rimasta delusa da Barù, con il quale non è mai riuscita ad andare d'accordo. A prendere le difese di Caldonazzo ci ha pensato l'opinionista Sonia Bruganelli, che ha apprezzato la sua schiettezza e lucidità nell'analizzare ogni tipo di situazione creatasi all'interno del reality show di Mediaset.

Le dure dichiarazioni di Caldonazzo su Barù e le sorelle Selassié

"Non vedono l'ora che venga fatta fuori. Li detesto, non li posso più vedere" ha esordito così Nathaly Caldonazzo, sfogandosi in confessionale contro Barù e le sorelle Selassié. "Barù mi ha deluso. È umanamente scarso, non mi ha dato mai nulla. Jessica e Lulù non fanno altro che fare terra bruciata intorno a me con tutti" ha poi continuato l'attrice ed ex ballerina classe 1969 riguardo al rapporto con gli inquilini ancora reclusi nella casa del GF Vip 6.

"Perché devo stare alla gogna? Non me ne capacito" ha inoltre affermato Caldonazzo rimasta piuttosto stranita dal fatto di essere stata isolata dal resto del gruppo di concorrenti del reality show di Canale 5.

A quel punto, è intervenuta l'opinionista Sonia Bruganelli, che ha preso le difese dell'ex gieffina bionda così: "Magari a volte è troppo diretta, ma la sua lettura di determinate situazioni mi sembra molto lucida".

Delia Duran difende Nathaly Caldonazzo al GF Vip 6

A esprimere parole di solidarietà per Nathaly Caldonazzo è stata anche Delia Duran che ha provato a supportarla dopo un momento di sconforto al GF Vip 6.

"Non sai dove girarti, che cosa fare, con chi parlare. Hai paura di esporti per non essere giudicato, di dire una battuta di troppo" ha affermato la sudamericana, facendo riferimento alle accuse ricevute dagli altri inquilini.

Caldonazzo infatti è stata accusata da Jessica Selassié di aver nascosto il cibo all'interno della casa più spiata d'Italia e aver fatto presunte dichiarazioni razziste nei suoi confronti.

A schierarsi dalla parte di Selassié è stato anche Alessandro Basciano, il quale ha affermato di aver sentito l'attrice pronunciare termini offensivi, mentre si trovava tra la stanza blu e il corridoio della casa.