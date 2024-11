Si è tenuta presso la sala stampa della Città Metropolitana di Bologna, in via Zamboni 13, una conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Terraviva, festival cinematografico che si svilupperà attraverso 15 film in concorso, tra lungometraggi e cortometraggi, un contest di scrittura creativa, incontri e masterclass che arricchiranno l’esperienza del pubblico con nuove modalità di interazione e approfondimento di tematiche come l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale. Si tratta di una serie di eventi organizzati dall'Associazione Amici di Giana insieme a Genoma Films, con la direzione artistica di Laura Traversi e Giampiero Judica, che si svolgerà dal 20 al 24 novembre 2024 tra Casalecchio di Reno, presso il teatro comunale Laura Betti, e Bologna, negli spazi del Dams Lab.

Nell'occasione della conferenza stampa Alessandra Vaccari di Reuse With Love Odv ha spiegato l'importanza dello Swap Party, giornata dedicata alla Moda sostenibile, in cui i ragazzi potranno scambiarsi abiti che non vengono più usati come simbolo di convivialità e anticonsumismo.

Le parole di Vaccari sulla giornata della moda sostenibile

"Facciamo riuso e riciclo di abiti e sostenibilità. Questa tematica ha tante gambe, tra cui la moda, che deve diventare più sostenibile e ci piace moltissimo farlo con i ragazzi questo sabato pomeriggio", ha esordito Alessandra Vaccari di Reuse With Love Odv. "Ci sarà una grande accuratezza da parte nostra nel raccogliere gli abiti, sceglierli e prepararli sui carrelli e sugli stendini in modo curato e accurato.

I ragazzi arriveranno con quattro abiti loro, il che significa che a loro volta a casa avranno aperto l'armadio e senza aver preso vestiti a caso, come mutande sporche che sono da buttare via, ma degli abiti che hanno una storia", ha poi continuato Vaccari. "I ragazzi potranno prendere la felpa che non usano più o il regalo fatto dalla zia, che sono oggetti che fanno parte della loro storia e che potranno diventare la storia di qualche altro ragazzo" ha inoltre spiegato Vaccari.

"In secondo luogo, ci sarà una grande accuratezza nel non diventare più nel cercare di modificare un atteggiamento consumistico, che non è una banalità retorica, ma quando questi ragazzi avranno voglia di qualcosa di nuovo e, invece di andare a finire come sempre nei negozi di fast fashion, decideranno di andare al mercatino solidale reuse o di partecipare il sabato pomeriggio allo Swap Party o di recarsi al vintage kilo di Umana, faranno una scelta che diventerà un'abitudine.

Questo farà veramente diventare loro delle persone che non sono consumatori ma dei custodi. La custodia è la cura che fa la differenza anche con questi piccoli gesti", ha infine concluso Vaccari.

Informazioni sul programma di Terraviva 2024

La quinta edizione di Terraviva inizierà il 20 novembre con il tema "Alieni non alieni", esplorando la questione delle migrazioni e dell’inclusione sociale. La proiezione del film In the Summers di Alessandra Lacorazza Samudio darà il via a un’intensa riflessione sul senso di appartenenza e su come la società affronta il diverso. Ci sarà anche un incontro con il regista Jalal Albess, che porterà il suo punto di vista e la sua esperienza nel raccontare storie di "alienazione" e integrazione.

Il 21 novembre sarà una giornata speciale, dedicata a chi ha una passione per la scrittura. Verranno premiati i finalisti del concorso di scrittura creativa "Confessioni di un Alien X", che invita i partecipanti a riflettere sulla loro esperienza di "estraneità" e solitudine. I racconti verranno letti pubblicamente, creando un'atmosfera di condivisione e dialogo. Non mancheranno proiezioni di film come In the Land of Brothers e Billy, che affrontano tematiche di fraternità e diversità in contesti complessi.

Il 22 novembre sarà invece dedicato alla violenza di genere, con film come Tack, che racconta la nascita del movimento #MeToo in Grecia, e Crushed, un dramma intimo sulla violenza domestica.

Oltre alle proiezioni, ci sarà un incontro con l'autrice Valeria Fonte, che discuterà della sua esperienza nella lotta contro la violenza sulle donne, offrendo anche spunti di riflessione sulle politiche e le leggi in atto per contrastare il fenomeno.

Il 23 novembre avrà come tema centrale l’ambiente e la sostenibilità. In questa giornata, oltre a proiezioni tematiche come The Living Wardrobe e Going South, ci sarà un evento speciale: lo Swap Party, una giornata di scambio di vestiti che mira a sensibilizzare il pubblico sul consumo responsabile e sul riuso. È un’opportunità per riflettere su come ogni individuo possa contribuire a un mondo più sostenibile, riducendo il proprio impatto sul pianeta.

L’ultima giornata, il 24 novembre, sarà quella delle premiazioni, con il riconoscimento dei migliori cortometraggi e lungometraggi in concorso, scelti dalle giurie composte da esperti e da studenti. L’evento culminerà con la proiezione di cortometraggi come Donna Sola e Flora, che esplorano il tema dell’emancipazione femminile e della solidarietà. Questo momento di celebrazione sarà l’occasione per riflettere su come il Cinema possa essere uno strumento potente di cambiamento.

Inoltre, il festival offrirà diverse masterclass, pensate soprattutto per gli studenti. Un laboratorio particolarmente interessante sarà quello sulla lotta contro la fame nel mondo, a cura dell’organizzazione Rise Against Hunger, che aiuterà i partecipanti a comprendere meglio come il cinema e la sensibilizzazione possano unire le persone per combattere una delle piaghe più gravi della nostra epoca.

Tra gli ospiti speciali di questa edizione ci saranno l'attore Josafat Vagni, l'attrice Paola Michelini, l’attivista Valeria Fonte e il regista Jalal Albess, che arricchiranno il programma con la loro esperienza e le loro storie. Il Terraviva Film Festival, insomma, non è solo un’occasione per vedere film, ma un vero e proprio momento di riflessione e crescita collettiva, in cui il pubblico è invitato a partecipare attivamente al dibattito sulle sfide contemporanee.