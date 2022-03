Clima teso e nervi tesi dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip 6 di questa settimana. La finalissima di questa sesta edizione si avvicina e tutti i concorrenti che sono rimasti in gioco, desiderano riuscire ad arrivare al rush conclusivo.

La puntata è stata particolarmente tesa per Manila Nazzaro che ha rischiato di finire al televoto "per colpa" della sua amica Miriana Trevisan. Spazio poi anche alle vicende delle principessine Jessica e Lulù, sempre più proiettate verso la finalissima e la conquista del premio in denaro.

Manila delusa da Miriana: nervi tesi dopo la puntata del GF Vip

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip 6 trasmessa su Canale 5, Miriana Trevisan si è ritrovata nella difficile posizione di dover salvare una persona tra Manila e Sophie.

La showgirl ha ammesso in diretta che per lei non era facile fare quella scelta e, alla fine, non senza qualche esitazione di troppo, ha scelto di salvare Manila e quindi di non mandarla al televoto.

Subito dopo la puntata, Manila non ha nascosto la sua amarezza per il gesto di Miriana, sostenendo di esserci rimasta male, perché lei non avrebbe avuto alcun tipo di esitazione a salvarla.

"Ci sono rimasta male, perché comprendo i rapporti ma come fai a non sapere chi salvare tra me e Sophie?", ha sentenziato l'ex Miss Italia senza nascondere il suo disappunto.

Manila attacca Miriana e poi sbugiarda Jessica

"Non la capisco, mi dispiace", ha proseguito ancora Manila Nazzaro che dopo la puntata ha scelto di togliersi questi "sassolini" dalle scarpe nei confronti della sua amica Miriana.

Ma non è finita qui, perché sempre dopo la puntata serale del GF Vip, Manila Nazzaro ha anche "sbugiardato" la strategia della principessina Jessica.

Ad oggi, a differenza di sua sorella Lulù, Jessica non ha ancora conquistato l'accesso alla finalissima di questa sesta edizione del reality show Mediaset ma, a quanto pare, avrebbe intenzione di arrivare fino in fondo.

La strategia di Jessica svelata da Manila al GF Vip

Ebbene, Manila ha svelato che in un momento della diretta, Jessica le ha detto che il suo scopo è quello di riuscire ad arrivare alla finalissima, così assieme a sua sorella Lulù ha maggiori possibilità di vincere il premio finale di 100 mila euro.

Insomma l'unico scopo della principessina sarebbe quello di riuscire ad approdare al rush conclusivo di questo GF Vip 6, non tanto per portarsi a casa il titolo di vincitore bensì per conquistare il montepremi messo in palio.

"Ho visto un accanimento brutto per questa finale. Non voglio sentire discorsi: devo andare in finale perché ho bisogno dei soldi", ha sbottato Manila dopo la puntata serale del GF Vip, smascherando così la principessina.