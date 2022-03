Elle Fanning sarà la protagonista della nuova Serie TV The Girl from Plainville. L'attrice statunitense vestirà i panni di Michelle Carter, una ragazza americana di 18 anni accusata di aver istigato al suicidio Conrad Roy III, un suo giovane e fragile coetaneo.

La trama è tratta da una storia vera che ha sconvolto l'opinione pubblica statunitense. Il caso è stato approfondito dal giornalista Jesse Barron in un articolo pubblicato su Esquire, e sul quale si basa la miniserie.

The Girl from Plainville è costituita da 8 episodi e andrà in onda negli Stati Uniti a partire dal 29 marzo su Hulu, mentre in Italia sarà disponibile su StarzPlay, anche se al momento non è stata comunicata la data del debutto.

Di cosa parlerà la serie?

The Girl from Plainville racconta la vera storia di Michelle Carter, una diciottenne del Massachusetts che viene accusata di aver istigato al suicidio Conrad Roy III (interpretato dall'attore Colton Ryan), con il quale intratteneva una relazione.

Il giovane si è tolto la vita nel 2014 inalando del monossido di carbonio dopo aver scambiato con la ragazza una lunga serie di sms. Gli investigatori, dopo aver esaminato i messaggi, hanno ritenuto che sia stata Carter ad indurre Conrad al suicidio.

La serie televisiva si soffermerà sul rapporto fra Carter e Roy e sui presunti eventi che hanno portato prima alla morte del giovane e poi all'accusa di omicidio colposo e alla condanna della ragazza.

Quest'ultima ha scontato 11 mesi di carcere dopo un'iniziale condanna di 15 mesi, seguita da numerosi ricorsi.

Negli Stati Uniti, il processo di Michelle Carter, terminato nel 2019, ha diviso l'opinione pubblica tra chi la riteneva colpevole e chi, invece, ha preferito non dare giudizi sull'intera vicenda.

Nel trailer della serie Tv rilasciato in questi giorni, si nota la presenza dell'attrice Chloè Sevigny, la quale interpreta la madre di Conrad, Lynn, che inizia a sospettare di Michelle, domandandosi quale sia stato il ruolo della ragazza nella drammatica storia che ha coinvolto il figlio.

Il cast scelto per The Girl from Plainville

Il cast di The Girl from Plainville comprende Elle Fanning, Chloe Sevigny e Colton Ryan. È presente anche Cara Buono che interpreta Gail Carter, la madre della protagonista. Kai Lennox invece è David Carter, il padre di Michelle, mentre Norbert Leo Butz è Conrad "Co" Roy, il padre della vittima.

Il progetto è stato realizzato dall'Universal Studio Group, mentre la sceneggiatura è a cura di Liz Hannan e Patrick Macmanus che sono anche i produttori esecutivi.

La storia di Michelle Carter è stata trattata anche in un documentario diretto da Erin Lee Car per HBO, dal titolo I Love You, Now Die. Formato da due puntate, è disponibile anche in Italia su Sky e Now Tv.