A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 6, Barù ha scelto di mettere in chiaro le cose con la principessina Jessica.

In questi ultimi giorni, i due concorrenti protagonisti della sesta edizione del reality show Mediaset, si sono ritrovati ad avere un duro faccia a faccia.

Barù ha ammesso di non aver gradito alcune affermazioni che sono state fatte dalla sua amica speciale in confessionale e, immaginando anche il suo ritorno alla normalità post GF Vip, è stato abbastanza "crudele" nei confronti di Jessica.

Nervi tesi nella casa del GF Vip tra Jessica e Barù

Nel dettaglio, durante gli ultimi giorni di permanenza al GF Vip, Barù è stato molto duro nei confronti di Jessica, ammettendo di non aver gradito quelle affermazioni fatte in confessionale, in cui lo accusava di aver fatto strategia.

Ecco allora che Barù ha cominciato ad avere dei dubbi e dei sospetti sul modo di fare della principessina, prendendone un po' le distanze.

E, quando nelle ultime ore c'è stata la possibilità di chiarirsi e di parlarsi, ecco che Barù ha "gelato" il cuore della ragazza, mettendo in chiaro le cose sul post reality show Mediaset.

'Non mi cambia la vita', sbotta Barù 'crudele' con Jessica al Grande Fratello Vip

"A me qui dentro, se vi vedo e non vi vedo, scusami se sono brutale...ma boh.

Magari con Davide e Giuchino, ma non è che mi cambia la vita, per niente", ha sentenziato Barù in maniera abbastanza "spietata" con la principessina.

"Cioè avevo una vita prima e ce l'ho dopo, quindi troppo tutto opportuno, basta", ha chiosato ancora Barù confermando di avere le idee molto chiare sul rapporto con Jessica anche quando si spegneranno i riflettori di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Insomma, un modo di fare decisamente "crudele" quello di Barù nei confronti della principessina, la quale al contrario ha sempre ammesso di aver piacere di poter conoscere meglio il suo "amico speciale", quando si ritroveranno fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Sophie mette in guardia Jessica da Barù al GF Vip

Un sogno che, a questo punto, difficilmente si concretizzerà dato che Barù non sembra essere intenzionato a mantenere rapporti con la principessina e con altri concorrenti conosciuti in questa sesta edizione, fatta eccezione per Davide e Giucas.

E così, alla luce di queste affermazioni di Barù, anche Sophie Codegoni ha messo in guardia la sua amica, chiedendole di prendere le distanze dal nipote di Costantino Della Gherardesca e di andare avanti per la sua strada, fregandosene di tutto e tutti.

Un consiglio che la principessina accetterà di seguire oppure continuerà a corteggiare Barù? Lo scopriremo nei prossimi giorni.