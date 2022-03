Nella casa del Grande Fratello Vip manca sempre meno alla finale e i nervi degli inquilini sono sempre più tesi e le emozioni amplificate. Negli ultimi giorni, una delle concorrenti che è stata sempre attiva in casa, sembra essersi spenta, si tratta di Jessica. La sorella Selassiè in queste ultime settimane è sempre più in crisi per la sua situazione difficile con lo chef toscano Barù, il quale, dopo il programma radiofonico, ha deciso di chiarire con Jessica i suoi dubbi. A dar manforte alla giovane principessa in crisi, è stata Sophie in compagnia di Manila, le quali hanno dato preziosi consigli all'amica.

Barù e i suoi dubbi su Jessica

Il malumore di Jessica è stato causato da Barù durante l’ultimo appuntamento radiofonico del Grande Fratello Vip. Tutto è accaduto quando Jessica, Lulù e Sophie, stavano rispondendo ad alcune domande provenienti dai social e alcuni hanno chiesto loro, quale fosse il rimpianto più grande di questa esperienza. A rispondere sono state le Princess, le quali hanno detto di essere dispiaciute di non aver avuto modo di chiarire con Nathaly dopo i vari battibecchi. Finita la trasmissione radiofonica, in Barù sono aumentati i sospetti in merito alla risposta, e ha deciso di confrontarsi con Jessica, dicendole:” Mi sembra strano il momento di chiedere scusa a Nathaly e di dare questa risposta”.

Prontamente la principessa ha risposto dicendo: ”Noi siamo per il perdono”. Immediata anche la risposta di Barù: ”Siamo rimasti in pochi, ad oggi sto cercando di conoscere meglio i miei inquilini, e voglio sapere con chi ho a che fare”. Queste parole hsnno suscitato in Jessica un dispiacere e ha risposto:” Sei libero di pensare come desideri”.

GFVip i consigli di Sophie e Manila a Jessica

Il 9 marzo, nella casa del Grande Fratello Vip, a seguito di alcune incomprensioni con Barù, Jessica è risultata giù di morale. La sua amica Sophie, vedendola triste, ha cercato di tirarle su il morale, provando a farla riflettere sulla sua situazione attuale, dicendole di non permettere mai a nessuno di farla stare così male e di metterla sotto costante giudizio.

Consigliando dunque alla principessa di guardare con occhi diversi Barù. Codegoni non condivide l’atteggiamento del vip, il quale continua a fare domande e a punzecchiare Jessica, senza però concludere nulla e dice che, secondo lei, questo suo nuovo modo di fare, è un modo per allontanarla in maniera più tranquilla. Tuttavia, la giovane Selassiè, non si sente di commentare i consigli di Sophie, la quale rincara la dose dicendo:” Fatti rispettare di più. Nessuno mai deve condizionare il tuo umore”. Ma il comportamento molto solitario di Jessica, ha allertato anche sua sorella Lulù, la quale ha invitato sua sorella a prendere le distanze da Barù. La giovane Sophie ha poi continuato a dispensare consigli alla sua amica dicendole: ”Noi non dobbiamo mai pregare nessuno a far parte della nostra vita”.

A questo punto è intervenuta anche Manila, la quale ha detto: ”Tu non ti rendi conto di ciò che stai vivendo nella casa, tutto perché ti sei fissata su una cosa che non esiste”.

Non resta dunque che attendere la semifinale del 10 marzo, per scoprire come si evolverà la situazione tra Jessica e Barù.