Wendy Kay e Ainett Stephens sono state protagoniste di un botta e risposta social. Maria Monsé ha pubblicato un post, su Instagram, in cui ha spezzato una lancia a favore di Soleil Sorge. Ainett, ex concorrente del GFVip, non era d'accordo. All'attacco della modella sudamericana, è intervenuta la mamma della influencer italo-americana.

I motivi della lite social

Su Instagram, Maria Monsé ha deciso di pubblicare un post in difesa di Soleil Sorge. L'ex concorrente del GFVip ha spiegato di avere vissuto con la 27enne italo-americana per poche settimana, ma sarebbe riuscita a capire il suo carattere: "Vi garantisco che è la persona più sincera".

Stando a quanto sostenuto da Monsé, all'interno della casa di Cinecittà è pieno di persone false ma Sorge è la più vera.

In risposta alle parole di Maria, è intervenuta un'altra ex concorrente del Reality Show. Ainett Stephens ha attaccato Soleil: "Ma se stava a sparlare di tutti con Ricciarelli o non l'hai vista?".

La modella ha rincarato la dose nei confronti di Sorge: "Strano che la più brava della casa non sia voluta dalle donne ma nemmeno dagli uomini...". Il riferimento è al fatto che Alex Belli, dopo avere creato un'amicizia-speciale, ha "scelto" la sua compagna Delia Duran.

È scontro tra l’ex gieffina e la mamma di Sorge

Il commento di Ainett Stephens non è passato inosservato alla mamma di Soleil Sorge.

Di conseguenza, la signora Wendy Kay è intervenuta sulla vicenda con un commento all'indirizzo dell'ex gieffina: “Hai rotto di seminare odio e rancore in un momento così difficile”. Per la mamma della 27enne, la modella sudamericana continuerebbe a proporre vecchie dinamiche solo ed esclusivamente per andare contro Soleil. Wendy ha fatto notare che Ainett è stata eliminata dal GFVip ben cinque mesi fa mentre sua figlia Soleil è ancora all'interno della casa più spiata d'Italia.

Nel proseguo del commento, la mamma della influencer ha precisato che puntata dopo puntata si continua a parlare di Soleil mentre Ainett è finita nel dimenticatoio. Infine, Wendy Kay ha chiuso con una stoccata ad Ainett Stephens: “Se vuoi un attimo di popolarità fallo in un altro modo”.

I motivi dell'astio tra Ainett e Soleil

Ainett Stephens e Soleil Sorge hanno convissuto qualche settimana all'interno del GFVip. La modella venezuelana è stata eliminata dopo poche settimane dall'inizio del reality show. Tuttavia, la convivenza non è stata affatto delle migliori. Durante un litigio, la 27enne aveva invitato Samy Youssef e Stephens a non "urlare come scimmie". Frase etichettata da Raffaella Fico e altri concorrenti del GFVip come razzista.