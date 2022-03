Andrà in onda domenica prossima, 6 marzo, alle ore 21:25 su Rai1 la nuova fiction Noi, con Lino Gianciale e Aurora Ruffino. Si tratta della trasposizione della Serie TV americana This is us.

Il segreto è la trama assolutamente innovativa, che intreccia piani temporali e generazioni, con drammi e momenti felici che accompagnano le loro vite. Nell'adattamento italiano, c'è la storia delle famiglie del nostro Paese dagli anni '80 ai giorni nostri. Lino Guanciale ha parlato della serie e di come mai essa sia così speciale.

Su Rai 1 vedremo molto spesso Lino Guanciale, con una tripletta che farà felici i telespettatori: Dopo l'attesissima ''Noi'', sarà protagonista de ''Sopravvissuti'' e dell'inimitabile ''Il Commissario Ricciardi''.

La serie Tv ''Noi'' è la trasposizione dell'omonima This is us. La modalità narrativa è davvero convincente, visto che passa in rassegna le vite di tre famiglie e tre generazioni. Nella versione italiana, la storia parte dalla storia d'amore di Rebecca e Pietro, innamoratissimi e giovani genitori degli anni '80 (Aurora Ruffino e Lino Guanciale) arrivando fino ai giorni nostri.

Lino Guanciale, in una sua recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato della serie Tv che debutterà su Rai 1 il 6 marzo: ''L'originale è un classico della serialità televisiva mondiale, ha una potenza universale''.

Il fatto che racconti la storia di tre generazioni è ciò che la caratterizza: ''Tu rimani agganciato perché vuoi sapere tutto: il passato, il presente e il futuro dei personaggi''.

Prima puntata serie tv Noi, anticipazioni: Pietro e Rebecca perdono un figlio

Le anticipazioni della prima puntata del 6 marzo di Noi, partono dalla storia d'amore di Pietro e Rebecca, una coppia degli anni '80 che non avrà una vita facile.

I due diventano genitori di due gemelli, ma ben presto dovranno fare i conti con la perdita di un figlio.

Devastati dal dolore, Pietro e Rebecca decidono di adottare un bambino di colore che, per pura coincidenza, è stato abbandonato in una stazione dei pompieri.

Tuttavia, le cose non andranno come previsto, nelle prima puntata di ''Noi'' in onda su Rai 1 domenica 6 marzo, Rebecca e Pietro si scontreranno con le difficoltà di crescere due bebè e un altro bambino e vivranno in modo completamente diverso il lutto per la perdita di loro figlio.

Da qui in poi, partirà la saga famigliare che intreccerà diverse generazioni, fino ad arrivare ai giorni nostri. Una serie Tv davvero da non perdere e che, senza dubbio, regalerà emozioni all'affezionato pubblico Rai.