Tensione nella casa del GF Vip dopo la messa in onda della puntata di ieri, 28 febbraio. In particolar modo, Davide Silvestri non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti delle sorelle Jessica e Lulù, ammettendo di non voler avere più niente a che fare con loro.

Spazio poi alla tristezza di Sophie che, dopo l'eliminazione a sorpresa di Alessandro Basciano, non ha potuto nascondere la sua amarezza ed è stata consolata da Soleil.

Davide sbotta contro Lulù e Jessica al GF Vip: ecco cosa è successo dopo la puntata

Nel dettaglio, subito dopo la puntata del GF Vip di questa settimana, Davide si è sfogato con Soleil e gli altri concorrenti, ammettendo di essere deluso dall'atteggiamento delle princess Lulù e Jessica, che lo hanno nominato mandandolo al televoto di questa settimana.

Senza troppi mezzi termini, Davide ha ammesso che da questo momento in poi non vuole avere più a che fare con loro.

"Spero che la gente da casa veda tutto. Adesso con me basta", ha sentenziato Davide confermando di fatto di non voler più portare avanti questo rapporto con le due sorelle Selassié, dopo che in questi mesi aveva stretto un buon legame di amicizia all'interno della casa del GF Vip.

Cosa succederà a questo punto? Davide tornerà sui suoi passi e riprenderà in mano le redini di questo legame oppure volterà pagina definitivamente, chiudendo il capitolo princess?

Sophie triste per l'eliminazione a sorpresa di Alessandro Basciano dal GF Vip

E poi ancora, sempre dopo la puntata di ieri sera, c'è stato spazio anche per le vicende di Sophie, la quale ha dovuto fare i conti con l'eliminazione a sorpresa del suo fidanzato Alessandro Basciano.

Questa settimana, il GF Vip ha scelto di far fuori dal gioco ben due concorrenti di questa sesta edizione, di conseguenza oltre a Nathaly Caldonazzo, c'è stato anche l'addio di Basciano. Subito dopo la puntata, Sophie non ha nascosto la sua amarezza e la sua tristezza, tanto da essere subito consolata da Soleil Sorge.

'Puoi venire a dormire da noi', l'invito di Soleil Sorge per la sua amica Sophie al GF Vip

"Mancano pochi giorni e poi hai tutta la vita per goderti Alessandro. Goditi questa pausa che poi sarete appiccicati ancora più di prima", ha consigliato Soleil Sorge alla sua amica Sophie Codegoni. "Se vuoi puoi venire a dormire da noi", ha aggiunto Soleil che ha invitato così l'ex tronista di Uomini e donne a trasferirsi nella sua camera da letto, così da non doversi sentire sola e da poter stare sempre in compagnia.

Insomma, queste ultime settimane non saranno per niente facili per la giovane Sophie che si ritroverà a vivere questa esperienza senza avere al suo fianco l'amato Alessandro Basciano.