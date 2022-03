Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nell'episodio che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata di lunedì 7 marzo ci saranno colpi di scena e novità che riguarderanno gli inquilini di Palazzo Palladini. In particolar modo, Niko sarà sconvolto quando scoprirà che Manuela vorrà trasferirsi in Germania con Jimmy, mentre la complicità fra Roberto e Lara crescerà e la coppia vorrà distruggere Chiara Petrone. Nel frattempo, ci saranno nuove liti fra Guido e Mariella.

Un posto al sole, puntata 7 marzo: Niko potrebbe perdere Jimmy ed è sconvolto

Il ritorno delle gemelle Cirillo a Napoli ha sconvolto i piani di alcuni abitanti di Palazzo Palladini. Infatti, nelle recenti puntate di Un posto al sole, Manuela e Micaela sono rientrate a Napoli e hanno scombussolato le vite delle persone a loro vicine, fra le quali Niko e Serena. Nei prossimi episodi della soap partenopea ci sarà un colpo di scena. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 7 marzo rivelano che Manuela spiegherà a sua sorella cosa le sta nascondendo Micaela. A quel punto, la gemella confiderà alla maggiore delle Cirillo, che la mamma di Jimmy è intenzionata a trasferirsi in Germania con il figlio.

Quando Niko verrà a scoprire le intenzioni della mamma del suo bambino, il giovane Poggi sarà sconvolto. Al momento, non è chiaro se il piccolo dovrà realmente lasciare Posillipo, per trasferirsi a Berlino.

Un posto al sole, episodio 7 marzo: Roberto e Lara vogliono distruggere Chiara

Nel frattempo, nell'episodio di Un posto al sole che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di lunedì 7 marzo, Roberto e Lara saranno sempre più uniti.

L'idea di Ferri e di Martinelli sarà quella di distruggere Chiara Petrone. Dopo avere perso suo padre, infatti, la fidanzata di Nunzio ha ereditato un enorme patrimonio da suo papà Giancarlo. A tal proposito, l'imprenditore era proprietario di una radio, di alberghi e altri immobili e aziende e, pertanto, Roberto e Lara saranno ingolositi dall'ingente quantità di beni in possesso della giovane.

Un posto al sole, trama 7 marzo: i coniugi Del Bue ai ferri corti

Inoltre, durante la puntata della soap partenopea che andrà in onda in televisione il 7 marzo, ci saranno nuovi bisticci fra i coniugi Del Bue. Negli ultimi episodi di Un posto al sole, infatti, Guido e Mariella hanno avuto alcune discussioni, riguardo diversi argomenti. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che marito e moglie, questa volta, discuteranno per l'educazione impartita a Lollo e Guido verrà rimproverato da sua moglie. Al momento, però, non è chiaro se i coniugi Del Bue faranno pace. Non resta che attendere le prossime puntate, per scoprire come proseguiranno le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.