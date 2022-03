A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, Jessica e Barù sembrano essere ai ferri corti. Dopo la semifinale di ieri, che ha visto lo chef toscano trionfare prima con Manila e in seguito al televoto contro Sophie, si è lasciato andare a delle confessioni in merito alla sua strategia usata per sopravvivere all'interno del reality.

GF Vip, Barù rivela la sua strategia

Ormai, a circa 4 giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, all’interno della casa più spiata d’Italia è tempo di confessioni. Nel dopo puntata, Davide si è recato da Barù dicendogli di averlo avvertito di stare attento e di non fare troppo il cretino, perché poi dall'altra parte c'era anche un'altra persona.

Il vero colpo di scena è arrivata nella risposta del gieffino Barù, il quale risponde dicendo: ”Così facendo mi hanno fatto passare due televoti. Facendo quello, alla fine hai capito, mi sono salvato due volte avvicinandomi a lei e comportandomi così. Mi sa che adesso però non mi vuole più bene Jessica, le devo chiedere scusa… Le voglio bene ma…”.

Queste parole non sono passate inosservate al pubblico da casa il quale, si è immediatamente indignato da queste dure parole dello chef toscano il quale ha affermato di essersi avvicinato alla giovane principessa per pura strategia. Se da un lato Barù pensa questo della principessa, nella notte invece Jessica ha rivelato altri dettagli inediti su quanto successo nella capanna qualche sera fa, dicendo che Barù sotto le coperte ha fatto capire alla principessa altre cose, come ad esempio un futuro fuori, un'eventuale conoscenza lontana dalle telecamere.

Queste cose, a detta di Jessica, sono state poi confermate anche sotto la capanna, dove quasi i due si stavano per baciare.Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire come la gieffina reagirà dinanzi a queste nuove accuse e dichiarazioni da parte dell'uomo per il quale ha sempre nutrito interesse.

Grande Fratello, Barù risentito su Jessica

Tuttavia, lo chef toscano, è consapevole di aver trattato male Jessica e di provare risentimento nei confronti della donna. In piscina, il vip ha esclamato: ”Forse non sto più simpatico a Jessica, forse le devo chiedere scusa… Io le voglio bene”. Giucas, tuttavia ha provato in tutti i modi ad elogiare Jessica e invita il vippone a parlare con la principessa e anche a provare a frequentarla fuori dalla casa, dicendo: ”Se sono rose fioriranno, a me lei piace tanto come persone”.

Lo chef toscano ha poi ribadito dicendo: ”Anche a me, lei mi piace tanto come persona e ho reagito in quel modo solo perché non mi aspettavo tali accuse da lei”.

Non resta dunque che attendere i prossimi quattro giorni per scoprire come si evolverà il rapporto dei due, a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip.