Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 per la settimana dal 21 al 25 marzo: Stefania sarà ancora al centro dell'attenzione, perché nonostante i tentativi di Gloria non vorrà saperne di sua madre. Gemma, invece, dopo essersi avvicinata molto alla figlia di Ezio verrà a sapere del suo soggiorno da Marco e la prenderà male. Ludovica, invece, deciderà di uscire allo scoperto e rendere pubblica la sua storia con Marcello, mentre per Salvatore continueranno le difficoltà con Anna. Infine, Flora confesserà di essere innamorata di Umberto che farà di tutto per non far scoprire ad Adelaide quello che c'è stato tra loro.

Gemma sarà delusa da Stefania dopo aver saputo del soggiorno alla villa

Al Paradiso delle signore 6, Stefania resterà ferma sulle sue posizioni e non avrà nessuna intenzione di riallacciare i rapporti con i suoi genitori, nonostante Gemma si sforzi a voler far riavvicinare la ragazza a sua madre. Nella settimana dal 21 al 25 marzo, Stefania mentirà a Irene e Maria, giustificando il suo non voler tornare a casa con un litigio avuto con Ezio, mentre Veronica avrà un'idea per far riavvicinare la signorina Colombo a suo padre. L'incontro tra Stefania e l'uomo sarà molto emozionante anche grazie all'intervento di Gloria e Gemma e Marco sarà ancora una volta il confidente preferito dalla ragazza. L'armonia, tuttavia, sarà ancora lontana, perché quando Gemma andrà a villa Guarnieri scoprirà che Stefania ha mentito a tutti facendo credere di essere stata dalla zia Ernesta e invece era stata ospitata da Marco.

Questo farà andare su tutte le furie Gemma che si recherà da Stefania e la costringerà a dirle tutto a riguardo. I tentativi di Gloria, invece, risulteranno vani e nonostante le sue scuse Stefania continuerà a rifiutare la madre.

Salvatore cercherà una soluzione per lui e Anna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dal 21 al 25 marzo rivelano che ci saranno novità anche per Salvatore che sarà sempre più in difficoltà con Anna, ma il ragazzo avrà già un'idea per coronare il loro sogno d'amore.

Salvatore deciderà comunque di non rivelare niente a Marcello dei suoi piani per recuperare il suo rapporto con la fidanzata. Nel frattempo, tra Dante e Vittorio continueranno gli scontri che appesantiranno l'aria al grande magazzino. In primo piano ci sarà anche Ludovica, che grazie alla partenza di Flavia per raggiungere suo marito, potrà trascorrere dei giorni in tranquillità con Marcello.

Ludovica renderà pubblico il suo fidanzamento: anticipazioni settimana dal 21 al 25 marzo

Durante la settimana de Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 marzo, Ludovica sarà coinvolta in un pranzo di lavoro in compagnia di Ferdinando e questo farà emergere una forte gelosia da parte di Marcello, ma la donna saprà come rassicurarlo. Ludovica, infatti, deciderà di uscire allo scoperto presentandosi al Circolo con il suo fidanzato e questo provocherà diversi pettegolezzi che verranno prontamente comunicati a Flavia da Fiorenza. Infine, Flora sarà sempre più insofferente nei confronti di Umberto e più tardi ammetterà al commendatore di essersi innamorata di lui. Mentre Guarnieri farà di tutto per tenere nascosto ad Adelaide quello che c'è stato tra lui e la stilista, Flora confiderà a Ludovica le sue pene d'amore.