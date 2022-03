Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, che prosegue con successo la sua messa in onda quotidiana su Rai 1.

Le anticipazioni dei nuovi episodi previsti in tv a fine marzo rivelano che, per Flora Ravasi arriverà il momento di far chiarezza con i sentimenti che prova e quindi di uscire allo scoperto. La stilista confesserà ad Umberto di essersi innamorato di lui e, questa rivelazione, non lascerà indifferente il commendatore Guarnieri.

Flora svela ad Umberto di amarlo: anticipazioni Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che nel corso delle prossime settimane, Flora Ravasi deciderà di prendere in mano le redini del suo rapporto con Umberto.

I due, dopo la notte di passione che hanno vissuto insieme, hanno preso le distanze l'uno dall'altro. Una scelta voluta in primis dal commendatore che, complice il ritorno di Adelaide, ha chiesto alla stilista del grande magazzino di farsi da parte e quindi di non rendere difficile la situazione con la contessa.

Flora ha accettato la richiesta di Umberto anche se, in queste settimane, per lei non è stato affatto semplice stare al suo fianco come se nulla fosse.

Ebbene, il colpo di scena avverrà nel corso dei prossimi episodi inediti de Il Paradiso delle signore 6, quando la stilista deciderà di confessare ad Umberto tutto il suo sentimento.

Flora e Umberto: trionfa l'amore tra i due?

Flora, senza troppi giri di parole, svelerà ad Umberto di essersi innamorata di lui e quindi di provare un sentimento molto forte nei suoi confronti.

Una confessione choc per il commendatore, il quale resterà a dir poco senza parole e in un primo momento proverà a fare in modo che questa cosa non arrivi mai alle orecchie della contessa Adelaide, la quale potrebbe non gradire la situazione.

Sta di fatto che, una confessione d'amore non lascia mai indifferenti e, in vista del gran finale di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, non si esclude che possa esserci un risvolto del tutto inaspettato di questa vicenda.

Flora e Umberto potrebbero iniziare una storia d'amore nel finale de Il Paradiso 6

A questo punto, infatti, dopo che Flora ha ammesso il suo sentimento nei confronti del commendatore, non si esclude che tra i due possa sbocciare la fiamma della passione.

Umberto, quindi, potrebbe rendersi conto di aver represso quel sentimento verso Flora solo per non ferire la contessa Adelaide (per il momento ignara di tutto) e quindi decidere di uscire anche lui allo scoperto.

Tra Flora e Umberto ci sarà il trionfo dell'amore nel finale di questa sesta stagione? Lo scopriremo durante le prossime puntate de Il Paradiso 6, previsto fino a fine aprile in tv.