Soleil è l'eliminata a sorpresa della terzultima puntata del Grande Fratello Vip. L'influencer è stata sconfitta da Davide nel televoto flash che ha decretato anche il nome del terzo finalista di questa lunghissima edizione del reality Mediaset. Al termine della diretta, Silvestri e Barù se la sono presa con le donne del cast, principali autrici della nomination di Sorge e quindi della sua uscita dal gioco ad un passo dalla finale del 14 marzo.

Proteste per l'addio di Soleil al Grande Fratello Vip

Con il 58% dei voti, Davide è stato eletto terzo finalista del Grande Fratello Vip, il tutto a discapito dell'amica Soleil (per lei il 42% delle preferenze nel televoto flash di lunedì 7 marzo).

Dopo aver salutato Alfonso Signorini, alcuni concorrenti si sono confrontati su come sono andate le cose in puntata: due uomini del cast, in particolare, si sono detti d'accordo su una strategia che le donne avrebbero messo in atto per fare fuori dal gioco Sorge.

"Secondo te chi era contenta dell'uscita di Sole?", ha chiesto Davide a Barù tra le mura di Cinecittà.

Il nobile si è esposto coinvolgendo tutte le vippone, dicendosi convinto che starebbero facendo i salti di gioia per l'eliminazione dell'italoamericana ad un passo dalla finalissima.

"Anche secondo me è così. Hanno fatto le finte e Soleil lo sa benissimo, non è nata ieri", ha commentato Silvestri tirando in ballo soprattutto le concorrenti che hanno nominato l'influencer per il televoto che li ha visti sfidarsi l'altra sera.

Il sospetto dei protagonisti del Grande Fratello Vip

"Non l'hanno mai votata per la finale e oggi l'hanno fatto dicendo di avere con lei un bel rapporto e che se lo meritava", ha aggiunto Davide nella critica che ha rivolto a tutte le donne della casa.

Confrontandosi con Barù, l'attore ha etichettato come "false" le concorrenti del Grande Fratello Vip che il 7 marzo hanno fatto il nome di Soleil per il terzo posto in finale (sapendo, però, che chi perdeva quel televoto flash sarebbe stato eliminato definitivamente).

"Sono state tutte finte, erano nomination in negativo non in positivo come hanno voluto far credere", ha proseguito Silvestri nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando martedì 8 marzo.

L'attore e il nobile hanno concordato anche sul fatto che Sorge avrebbe davvero meritato di partecipare all'ultima puntata di lunedì 14 per tutto quello che ha dato al programma da settembre: nel bene e nel male, infatti, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata una protagonista assoluta, anche se non alzerà la coppa.

L'affondo dell'opinionista del Grande Fratello Vip a Manila

Una delle concorrenti più criticata per il voto dato a Soleil, è Manila. Dopo aver sentito Nazzaro fare il nome di Sorge come candidata alla finale del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli è scoppiata in una fragorosa risata che Alfonso Signorini ha subito intercettato.

Spronata dal conduttore a esprimere il suo pensiero su quello che stava succedendo in quel momento all'interno della casa, la moglie di Paolo Bonolis ha detto: "Si è ricordata adesso di Soleil. Dai su, è palesemente una strategia".

Il parere che hanno sposato molti spettatori del reality, dunque, è che Manila avrebbe nominato l'italoamericana perché consapevole del fatto che chi avrebbe perso quel televoto flash sarebbe stato eliminato dal gioco.

La donna ha respinto ogni accusa di questo genere, anche perché era convinta che l'influencer avrebbe battuto Davide piuttosto facilmente (cosa che non è accaduta).

L'ex Miss Italia si è detta sconvolta dall'esito della votazione del pubblico a casa, ma il sospetto che possa aver "giocato sporco" per liberarsi di una valida avversaria si fa sempre più concreto tra le mura di Cinecittà e fuori.